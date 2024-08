DRAGON BALL: Sparking! ZERO, de la bagarre effrénée et plusieurs costumes confirmés à 50 jours du lancement

Le dernier aperçu de DRAGON BALL: Sparking! ZERO remonte à la semaine dernière, avec la diffusion d'une bande-annonce centrée sur la saga mettant en scène les humains artificiels et Cell. Elle-même survenait après que nous ayons eu droit à un point sur le début de DBZ avec les Saiyajins et les évènements sur Namek avec Freezer. Forcément, en apprenant que le jeu de Bandai Namco et Spike Chunsoft ferait une apparition durant la gamescom Opening Night Live 2024, une seule question se posait, aurions-nous droit à un simple trailer avec les multiples transformations de Buu ou à quelque chose de plus surprenant ? Eh bien, la deuxième option dans un sens, sans que ce soit particulièrement marquant.

Cette bande-annonce sert avant tout à lancer un compte à rebours avant le lancement, puisqu'il ne reste que 50 jours. Clairement, rien d'extraordinaire. Pour autant, il y a tout de même quelques éléments sympathiques à relever, qui plairont aux fans. Gokû y est montré portant la tenue des Yardrats, mais aussi l'armure des Saiyajins avec Gohan lorsqu'ils s'entraînent dans la Salle de l'Esprit et du Temps. Ce dernier sous sa forme Ultimate et Super Buu font également une apparition. Il va sans dire que nous les verrons plus en détail dans la prochaine bande-annonce qui devrait être dédiée à cet arc. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 11 octobre 2024, et vous pouvez le précommander à partir de 66,99 € sur Amazon (ici et là) ou à la Fnac, voire dès 64,99 € chez Cdiscount.

