DRAGON BALL: Sparking! ZERO ne fera pas l'impasse sur GT, ses personnages cultes exhibés en vidéo !

Il ne reste désormais plus qu'un mois avant le lancement de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le successeur des Budokai Tenkaichi développé par Spike Chunsoft et qui mettra notamment en avant les personnages de DB Super, avec des DLC déjà prévus pour le film Super Hero et la nouvelle série d'animation Daima. Outre la bande-annonce de la gamescom, les dernières vidéos ont progressivement introduit les personnages de DBZ au roster. Arcs Saiyajin et Freezer, saga Cell avec les humains artificiels et enfin celle de Buu la semaine dernière. Hier, Bandai Namco a annoncé la diffusion du prochain à 16h00 ce jeudi, avec un tweet plutôt évocateur parlant de « Great Trailer », bien que le titre de la vidéo programmée était « A super Character Trailer ». Super ou GT, telle était donc la question, qui a malheureusement trouvé réponse avant l'heure à cause d'un leak d'un YouTubeur, dont la réaction imbuvable a été mise en ligne trop tôt avant d'être retirée... mais pas avant d'avoir fait le tour des réseaux sociaux. Voilà ce qui arrive en faisant confiance à n'importe qui. Bref, cela ne change en rien l'effet de joie que nous procure cette annonce sur fond de DAN DAN Kokoro Hikareteku, qui encore une fois ne sera pas incluse dans le jeu.

Ce sont donc pas moins de 15 guerriers tout droit venus de l'ère GT qui seront jouables, avec presque tous ceux auxquels nous pouvions nous attendre. En effet, nous relevons l'absence de Super C-17, tandis que la déclinaison en simple Super Saiyajin de ce Gogeta passe donc à la trappe puisqu'il existe désormais dans Super.

Il ne reste désormais plus que 10 emplacements restants, ce qui laisse peu de place pour les personnages des films et OAV. Et à moins d'une surprise, ceux de Super doivent déjà avoir été tous dévoilés si tel est le cas. Des visuels sont à admirer en page suivante.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est attendu le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il sera évidemment jouable au Tokyo Game Show à la fin du mois.

