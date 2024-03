DRAGON BALL: Sparking! ZERO, vous voulez du gameplay ? Un showcase en approche !

Ces dernières semaines ont été agitées pour les fans de Dragon Ball à travers le monde, à commencer par la tragique disparition de son créateur Akira Toriyama. Toutefois, la vie continue et son œuvre n'est pas près de quitter nos mémoires, surtout avec de nouveaux projets au sein de la licence. Maintenant que Dragon Ball FighterZ a eu droit à son rollback netcode et ses versions PS5 et Xbox Series X|S, et que le dernier DLC de Dragon Ball Z: Kakarot est paru, c'est enfin au tour de DRAGON BALL: Sparking! ZERO de briller !

En ce Saiyan Day, Bandai Namco a annoncé un showcase afin de présenter du gameplay de DRAGON BALL: Sparking! ZERO ce mercredi 20 mars à 15h00. Selon Gematsu, il devrait durer très exactement 12 minutes et 47 secondes. Après une première bande-annonce aux Game Awards d'une petite minute et environ deux minutes mettant en avant les transformations de Gokû et Vegeta lors de la Battle Hour 2024, autant dire que nous devrions bien nous régaler.

Vous pourrez le suivre depuis cet article via la vidéo ci-dessus. Évidemment, nous ferons le point sur les nouveautés qui y seront introduites.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans plus de précision. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits chez Gamesplanet.

