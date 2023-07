Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, une date de sortie pour le Zelda-like sur PC, PS5 et Xbox Series

Gros succès, surtout sur Nintendo Switch, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas a eu droit à une suite, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. Sorti à l'origine en exclusivité temporaire sur Apple Arcade en 2019 puis sur Switch l'année suivante, le titre de FDG Entertainment et Cornfox & Bros va enfin débarquer très bientôt sur ordinateurs et consoles de salon.

Le portage avait été annoncé il y a deux ans et demi, mais les studios dévoilent enfin la date de sortie d'Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, qui est fixée au 2 août 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, contre 29,99 €. Le titre inclura tout le contenu additionnel et les mises à jour déjà lancées sur les précédentes plateformes, avec une aventure d'environ 20 heures, des combats de boss, des quêtes secondaires et des énigmes à résoudre. Le jeu sera même jouable en 4K à 60 fps sur PC, PS5 et Xbox Series X.

Pour accompagner cette bonne nouvelle, les studios partagent également une bande-annonce inédite, à admirer ci-dessus. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.