Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm annoncé sur Switch en vidéo avec une saison de sortie

Après une sortie initiale en 2013 suivie de nombreux portages, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas avait eu droit à une suite baptisée Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm en 2019, sortie initialement en exclusivité sur Apple Arcade. Bonne nouvelle pour les joueurs avides de Zelda-like (les développeurs évoquent eux-mêmes cette référence) et amateurs de mondes ouverts, ce deuxième épisode vient d'être annoncé sur Switch, bande-annonce à l'appui.

La vidéo nous montre du gameplay tournant sur la console de Nintendo, entre exploration, combat et résolution d'énigme pour progresser dans ce monde ouvert promettant plus de 20 heures de jeu selon Cornfox & Brothers, son développeur finlandais. Il s'agit pour rappel d'une préquelle qui nous fait incarner un jeune chevalier parcourant le monde de Gaia dans le but de protéger le peuple d'Arcadia de vil sorcier Mesmeroth et de son armée du mal. Pour cela, il est accompagné par la petite fille du chef d'Arcadia, Archimède, nommée Trin, et un robot samouraï répondant au nom de Gen. Ensemble, ils vont devoir unir les Hommes, Owrus et Gillfolk s'ils comptent vaincre leur ennemi. Voici ce que le directeur créatif, Heikki Repo, a déclaré :

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est un jeu fait par des fans de Nintendo, pour les fans de Nintendo. Nous avons pu créer quelque chose de nouveau à partir de la solide expérience que nous avons établie avec notre jeu précédent, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas, et Oceanhorn 2 est notre lettre d'amour aux jeux avec lesquels nous avons grandi, combinant cette nostalgie bien-aimée avec de nouvelles mécaniques pour lui donner une tournure originale.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arrivera cet automne sur Switch en exclusivité sur l'eShop. À n'en pas douter, l'éditeur Limited Run Games se penchera sans doute sur une sortie physique à l'avenir comme il l'avait fait pour le premier sur les consoles de Sony.