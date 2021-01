Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, le Zelda-like annoncé sur les consoles de nouvelle génération et PC

Sorti en septembre 2019 sur Apple Arcade et très récemment sur Nintendo Switch, le Zelda-like de Cornfox & Bros refait parler de lui. Pour rappel, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est un jeu d’action-aventure se déroulant mille ans avant le premier titre. Vous incarnez un chevalier qui doit unir différents peuples afin de venir à bout du démon Mesmeroth ainsi que de sa gigantesque armée.

Ainsi, Cornfox & Bros et FDG Entertainment se sont de nouveau associés afin de porter la production sur diverses plateformes. Sont concernées la PlayStation 5, les Xbox Series X | S, le PC « et plus » à en croire les propos de l’éditeur. Même si la Xbox One et la PlayStation 4 ne sont pas mentionnées, il semblerait que Cornfox & Bros ait bel et bien l’intention de porter son jeu sur toutes les machines. Wait and see...

