Deceit 2 : un gros changement de modèle économique et une date de sortie sur PS5 et Xbox Series X et S

Petit phénomène à sa sortie en 2017, Deceit a eu droit à une suite, toujours développée par World Makers et reprenant les codes des Loups-Garous de Thiercelieux. Deceit 2 est sorti en septembre dernier sur PC, contre 9,99 €, mais les évaluations sont « moyennes » sur Steam, les développeurs changent donc leur fusil d'épaule.

Deceit 2 est désormais jouable en free-to-play sur PC, via Steam, et sa date de sortie est fixée au 3 avril 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Comme l'a précisé World Makers à Gematsu, des versions PS4 et Xbox One sont toujours prévues, mais elles arriveront plus tard. Concernant le changement de modèle économique, James Thomspon, CEO du studio, explique :

Ce n'était pas une décision facile de passer à un modèle free-to-play, mais nous pensons que c'est la bonne décision pour réduire les barrières à l'entrée et garantir que davantage de personnes puissent profiter de Deceit 2. Pour les joueurs qui ont déjà acheté le jeu avant la relance gratuite, nous fournirons gratuitement le contenu téléchargeable Werewolf, trois Clés de Crypte, la monnaie du jeu et un Season One Pass pour exprimer notre appréciation pour leur soutien précoce et continu.

Croisons désormais les doigts pour que Deceit 2 rencontre le succès escompté. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.