Cyberpunk 2 : un point sur le développement avec un gros changement

CD Projekt vient de partager son dernier bilan financier, le studio polonais a notamment annoncé que The Witcher 3: Wild Hunt s'était écoulé à plus de 60 millions d'exemplaires, mais il s'est également attardé sur son autre franchise, Cyberpunk. La semaine prochaine, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sortira sur Nintendo Switch 2, CD Projekt annonce au passage que l'extension Phantom Liberty s'est écoulée à plus de 10 millions d'exemplaires.

Mais surtout, CD Projekt annonce officiellement que Cyberpunk 2 est entré en phase de préproduction. Pour rappel, une petite équipe basée à Boston travaillait déjà sur ce Project Orion depuis le début d'année dernière. La phase conceptuelle est désormais terminée et CD Projekt est enclin à l'évoquer dans son bilan financier, précisant que 96 développeurs travaillent sur cette suite.

C'est également la première fois que CD Projekt utilise le nom Cyberpunk 2, abandonnant ainsi le nom de code Project Orion, même s'il y a de fortes chances qu'il ne s'agisse pas ici du titre définitif. Récemment, Mike Pondsmith a dévoilé que cette suite nous emmènera dans une ville inédite, façon « Chicago qui a mal tourné », quelques fans ont fait le lien avec des affiches présentes dans Cyberpunk 2077 et imaginent que ce nouvel opus pourrait s'intituler Cyberpunk 2080. Affaire à suivre.

