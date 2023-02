Deceit 2 : première bande-annonce pour la suite du jeu d'horreur multijoueur

Depuis plusieurs mois déjà, World Makers tease Deceit 2, suite de son jeu d'horreur free-to-play au gameplay asymétrique. Eh bien, aujourd'hui, les choses avancent avec le partage d'une première bande-annonce et le lancement de la page Steam du titre, qui modifiera les mécaniques du gameplay.

Dans Deceit 2, six à neuf joueurs assistent à un rituel obscur, mais deux d'entre eux sont des infectés qui doivent discrètement activer des autels de sang pour transporter les vrais humains dans l'Entre-deux, un monde alternatif où les pouvoirs des infectés sont décuplés. Du côté des survivants, le but sera évidemment d'échapper au rituel grâce à quelques objets et surtout en faisant preuve de déduction pour trouver les infectés et les bannir. Voici une présentation de Deceit 2 :

LE RITUEL A COMMENCÉ : Asile de Millhaven, 1979. Un rituel occulte tourne au drame, tuant tous les membres d'une famille autrefois importante, sauf un. L'affaire est restée classée sans suite pendant des décennies, jusqu'à ce que les intrépides Chercheurs de Vérité Anonymes interviennent. Maintenant, vous êtes pris au piège, et vous devez participer au rituel de tromperie mené par le terrible Game Master. Deceit 2 est un jeu social d'horreur et de déduction pour 6 à 9 joueurs dans lequel deux d'entre vous ont été infectés. Tandis que les infectés répondent aux ordres du Game Master, les innocents doivent coopérer pour échapper au rituel tout en déduisant qui complote contre eux. À qui pourrez-vous faire confiance ? TROMPERIE ET MANIPULATION : Les joueurs infectés peuvent activer des autels de sang situés sur la carte, fragilisant ainsi la réalité jusqu'à ce qu'elle se brise entièrement. Cela transporte tous les joueurs dans l'Entre-deux, une dimension parallèle dans laquelle les infectés ont des pouvoirs terrifiants. Les joueurs infectés feront des ravages et saboteront les efforts des joueurs innocents, mais ils peuvent se faire éliminer s'ils sont repérés hors de l'Entre-deux. CHASSE ET MISE À MORT : Une fois que les joueurs infectés auront invoqué l'Entre-deux, vous devrez continuer à avancer vers la sortie tout en évitant les infectés et leurs nouveaux pouvoirs. Votre esprit sera tourmenté lors de la poursuite à travers l'Entre-deux. Un joueur devra mourir pour accomplir le rituel. Qui sera sacrifié ? DÉDUCTION ET ÉVASION : Pour les joueurs innocents, l'union fait la force. Ils peuvent éliminer tout joueur suspecté d'être infecté en le blessant, déclenchant ainsi un rituel de bannissement. Assurez-vous que le joueur concerné est bien coupable, ou bien vous réduirez les effectifs votre propre équipe. Accomplissez des tâches et collectez des âmes pour le mystérieux marchand qui, en échange, vous proposera des objets utiles pour vos enquêtes, pour survivre au terrible Entre-deux et pour enfin vous échapper. LIBERTÉ IMMERSIVE : Deceit 2 est conçu comme un bac à sable social avec des façons uniques et créatives de jouer les deux rôles. La fourberie est essentielle dans ce jeu : vous devrez étudier le comportement des autres joueurs et évaluer la situation en évitant de prendre des décisions trop hâtives. Il existe de nombreux outils pour vous aider, mais avec les variations d'objets et de cartes entre les parties, vous devrez adapter votre stratégie à la volée.

Deceit 2 est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC via Steam, mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Le modèle économique n'a pas été précisé, mais le premier volet comptait 13 millions de joueurs en free-to-play, rien que sur ordinateurs. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.