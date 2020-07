Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, de premiers détails sur cette suite, du gameplay et une adorable bande-annonce

Après son apparition du côté de l'organisme de classification australien des jeux vidéo, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy a été officialisé la semaine dernière à la suite du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase japonais avec une simple vidéo et la promesse d'en découvrir davantage ce mercredi 29 juillet. Nous y sommes, et voici pour commencer une bande-annonce teaser montrant de nouveaux éléments.

L'éditeur nous apprend que cette suite prenant place 3 ans après les évènements d'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout nous fera suivre le voyage de Ryza jusqu'à la capitale royale d'Ashra-am Baird, la jeune fille explorant des ruines antiques en quête de vérité sur les légendes du passé. Au cours de son périple, elle apprendra des compétences inédites, dont la nage servant à accéder à des donjons sous-marins. Parmi les personnages de son groupe qui feront leur retour, Klaudia est la première confirmée :

Étant la seule fille d'une famille de marchand, Klaudia travaille à la capitale royale, mais pense constamment à l'aventure qu'elle a vécue avec Ryza il y a trois ans de cela. Klaudia a toujours l'envie de vivre une vie plus excitante et voit une nouvelle fois son destin croiser celui de Ryza tandis qu'elles se rencontrent dans la capitale royale.

L'héroïne croisera également la route de Fi avec qui elle se liera d'amitié, une drôle de créature ne parlant pas, mais compensant cela par une forte expressivité.

Si vous avez une sauvegarde du premier épisode, vous débloquerez un set de costumes classiques, dont les apparences de Ryza et ses compagnons qu'ils portaient il y a trois ans. Enfin, tous les joueurs se procurant le jeu dans les deux premières semaines suivant sa sortie recevront un code pour des tenues Summer Fashion, c'est toujours ça de pris !

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira cet univers sur PS4, Switch et PC (Steam). Au Japon, deux éditions spéciales seront commercialisées : une Premium Box à 11 935 ¥ (environ 97 €) et une Special Collection Box à 26 873 ¥ (environ 217 €).

Premium Box Costume à télécharger pour Ryza « Dawn Sonnet »

Carnet de Tao contenant des visuels ;

Poster en tissu au format B2 sur lequel figure une illustration spéciale ;

Deux clear file ;

Un charme en acrylique représentant Ryza. Special Collection Box Un kit diorama en acrylique « Crystelier » (kit d'exploration de ruines de Ryza) ;

Une tapisserie au format A1 sur laquelle figure une illustration spéciale ;

Le set d'objet d'exploration #1 : lampe à LED « Rainbow Jewel » ;

Le set d'objet d'exploration #2 : enregistrement de l'enquête de Ryza sur un mystérieux joyau ;

Le set d'objet d'exploration #3 : un carnet de notes style grimoire ;

Le set d'objet d'exploration #4 : un stylo bille ;

Le set d'objet d'exploration #5 : le sac d'aventure de Ryza ;

Le contenu de la Premium Box.

De très courtes vidéos de gameplay ainsi que le trailer japonais et des images sont à retrouver en pages suivantes. En attendant la venue du jeu, vous pouvez toujours vous procurer Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout à 39,90 sur PS4 via Amazon.