Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, du gameplay et la cinématique d'introduction partagés

Après un premier épisode ayant rencontré un bon succès, Koei Tecmo et Gust ont décidé de proposer une suite directe à Atelier Ryza, nommée Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. À l'occasion du Tokyo Game Show 2020 Online, nous avions pu découvrir une bande-annonce dans laquelle le thème Somewhen, Somewhere... été joué. Désormais, place à la cinématique d'introduction du jeu, qui reprend justement cette chanson bien calme et enjouée.

Sans surprise, tout le casting de personnages principaux y va de sa petite apparition et les multiples environnements chatoyants de l'aventure donnent bien envie de s'y plonger. Si vous souhaitez en voir davantage, du gameplay a été diffusé en parallèle lors d'une diffusion en direct sur YouTube partageant la vedette avec Ciel nosurge DX et Ar nosurge DX. Vous pouvez retrouver les deux passages en question aux timecodes suivant :

1ere phase de gameplay de 26:07 à 31:26 ;

2e phase de gameplay de 32:20 à 36:48.

La date de sortie d'Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est fixée au 3 décembre 2020 au Japon sur PS5, PS4 et Switch, puis au 26 janvier 2021 sur ces plateformes et PC en Amérique du Nord, avant d'arriver en Europe le 29 du même mois. Vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

