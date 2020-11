Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy détaille son système de combat en vidéo et son Season Pass

Dans trois semaines, les joueurs japonais pourront découvrir Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, une suite au casting renouvelé dont nous avons récemment pu apprécier la cinématique d'introduction. Le jeu de rôle de Gust a eu droit aujourd'hui à une nouvelle vidéo axée sur le système de combat en temps réel, détaillant son fonctionnement. Et autant dire que les combos pleuvent avec des attaques enchaînées, l'utilisation de plusieurs objets à la suite et des Fatal Drive dévastateurs.

Dans un second temps, Koei Tecmo a partagé de nouveaux détails et visuels (à voir en page suivante), avec la présentation des personnages secondaires sur le retour que sont Empel Vollmer et Lila Decyrus, l'élevage de Punis et le système de décoration de l'atelier, en plus de reparler de l'adorable Fi.

Adorable et énigmatique, Fi est la créature qui rejoint Ryza dans son aventure. Ryza et Fi deviennent rapidement incroyablement proches. Leur lien s'endurcit au fur et à mesure qu'ils apprennent à vivre ensemble. Tandis que Fi continue de grandir, Ryza réalise que la créature possède un mystérieux pouvoir. Ryza l'emmène explorer les anciennes ruines, et lorsque Fi se comporte comme s'il souhaitait aller plus loin dans l'obscurité, l'équipe découvre un cristal brillant qui semble avoir une véritable signification pour le nouveau meilleur ami de Ryza. Tandis qu'ils explorent les ruines, Ryza et Fi tombent sur Empel et Lila, qui avaient initialement aidé Ryza dans sa précédente aventure, trois ans auparavant. Empel est la personne qui a enseigné l'alchimie à Ryza, alors que Lila reste l'une des guerrières les plus féroces de cette contrée. Ils continuent ainsi leurs recherches en quête de « quelque chose de spécial » caché dans ces ruines. Ce qu'ils recherchent pourrait-il aider Ryza et Fi à en apprendre plus sur les secrets des légendes oubliées ? Empel Vollmer (doublé par Hirofumi Nojima) Même maintenant, il continue ses voyages avec Lila. Il retrouve Ryza et ses compagnons tout en explorant les ruines entourant le Royaume. Il aime toujours autant les friandises. Lila Decyrus (doublée par Haruka Terui) Une femme de la même race Oren que Serri. Même maintenant, elle continue de voyager avec Empel. Guerrière habile, elle était également enseignante de Lent trois ans plus tôt. Que pensera-t-elle en voyant Lent maintenant ?

Élevage de Punis et décoration En plus d'une liste de personnages élargie, Ryza sera également soutenue dans son aventure par ses compagnons Punis. Ces créatures aux allures de blob peuvent être envoyées dans des voyages de collecte, et seront désormais capables de monter de niveau, ce qui facilitera la découverte d'objets rares à transmettre à Ryza. Notre héroïne pourra ensuite utiliser ces items pour décorer l'intérieur de son atelier. En changeant la décoration comme les murs ou le sol, Ryza sera maintenant capable d'influencer certains effets spéciaux, y compris la probabilité d'avoir un temps ensoleillé.

Enfin, des détails sur les bonus des éditions numériques Deluxe et Ultimate ont été donnés. La première contiendra donc des ensembles de costumes et autres petits DLC, tandis que la seconde reprendra le tout en y ajoutant le Season Pass, dont le contenu et planning prévu sur consoles sont à retrouver ci-dessous. Sachez également que tout pourra être acheté séparément.

Avril 2021 Costumes individuels pour les personnages. Maillot de bain Tropical Summer pour Ryza

Maillot de bain Beach Flag King pour Lent

Maillot de bain School Trip pour Tao

Maillot de bain Black Monokini pour Klaudia

Maillot de bain White Beach Corset pour Patricia

Maillot de bain Ocean Treasure pour Clifford

Maillot de bain Bitter Chocolate pour Serri Nouveaux matériaux et recettes d'Essences. Pack de recettes L'Art de la synthèse De nouvelles ruines à explorer (avec des scènes non doublées). Zone additionnelle : le Château de Keldorah Pistes sonores additionnelles provenant des jeux de Gust (dont Atelier Ryza, Blue Reflection et d'autres). Pack Gust Extra BGM Mai 2021 Nouvelles recettes pour les objets de combat, armures et accessoires, et 7 armes pour les membres de l'équipe. Pack de recette L'Art du combat De nouvelles ruines à la difficulté élevée à explorer (avec des scènes non doublées). Zone additionnelle difficile : Île de la flamme solaire (Flame Sun Island) Bonus : costume Alchimiste du livre mystérieux pour Ryza, s'inspirant d'Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira le 3 décembre 2020 au Japon sur PS5, PS4 et Switch, puis le 26 janvier 2021 sur ces plateformes et les PC en Amérique du Nord, avant de débarquer le 29 en Europe. Vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.