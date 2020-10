Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, les dates de sortie occidentales dévoilées, l'édition physique PS5 annulée au Japon...

Gust et Koei Tecmo nous ont régalé le mois dernier à l'occasion du Tokyo Game Show 2020 Online, avec un trailer inédit d'Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy et l'annonce d'une version PS5. Sauf qu'il y a eu du changement depuis, puisque l'éditeur a annoncé une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs de l'Archipel en ce début de semaine, à savoir l'annulation de l'édition physique de ladite version PlayStation 5. Aucune véritable explication n'a été donnée, juste que cela résulte de « plusieurs raisons », nous voilà bien avancés... Dans tous les cas, les concernés pourront toujours se procurer la version numérique sur le PlayStation Store ou utiliser leur copie physique PS4 pour bénéficier de l'upgrade gratuite.

Nous concernant, les nouvelles sont meilleures, puisque nous connaissons désormais les dates de sortie du jeu en Occident. Si le Japon y a droit dès le 3 décembre, il faudra patienter jusqu'au 26 janvier 2021 en Amérique du Nord. Quant à l'Europe, elle sera servie en dernier le 29 janvier. Koch Media a d'ailleurs déclaré qu'il y aura des sous-titres en français pour la toute première fois, et que la version PS5 ne serait disponible qu'au format numérique. Puisqu'aucune annonce n'avait été faite au préalable, il n'y a pas de raison d'être déçus nous concernant. Plusieurs nouveaux personnages secondaires ont par la même occasion été dévoilés et illustrés, des visuels étant disponibles en page suivante.

Zephine Baudouin (doublée par Rikako Aida) Le visage du café dans le quartier universitaire de la capitale royale. Elle gère seule le toujours très animé café, y compris le tableau d'affichage des demandes à l'intérieur. Comme la propriétaire du café vient rarement, elle est pratiquement à sa tête. Dennis Holland (doublé par Ryou Yaginuma) L'un des forgerons les plus qualifiés de la capitale royale, où de nombreux artisans s'installent. Il est également un graveur expérimenté et un fabricant d'armes. Il est sympathique, mais a tendance à être tellement concentré sur le travail qu'il couvre les voix autour de lui.

Romy Vogel (doublé par Yuki Nagaku) Une femme qui tient une boutique dans la capitale royale. Elle avait l'habitude de voyager d'un endroit à l'autre, principalement en tant que colporteuse, mais s'est installée dans la capitale royale pour le moment. Dans ses jours de ventes ambulantes, elle visitait souvent l'île de Kurken et connaît Ryza. Cassandra Cappelli (doublée par Sayumi Suzushiro) La fille aînée d'un fermier avec de larges hectares de terres agricoles dans le district agricole de la capitale royale. Comme sa famille n’a pas d’hommes qui travaillent, elle assume le rôle de gagne-pain et de leader parmi les sœurs. Même si elle ne peut pas s'occuper de ses vastes terres agricoles, elle produit uniquement des produits de première nécessité. Elle s'inquiète de ce qu'il faut faire de ses terres agricoles restantes qui ont été mises de côté en tant que parcelle inutilisée.

Le fameux tableau évoqué permettra à Ryza de répondre à tout un tas de requêtes afin de gagner des matériaux et de l'argent, voire même des points de compétence. Nous apprenons également que notre équipe en combat sera composée au maximum de trois personnages plus un de soutient, avec la possibilité de collecter des points d'action, et d'effectuer des attaques chargées et enchaînées, avec à la clé des coups dévastateurs tels que des vagues de bombes ou, mieux encore, le Fatal Drive une fois niveau de tactique maximal atteint.

En attendant le lancement sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam), vous pouvez précommander Atelier Ryza 2 sur Amazon au prix de 59,99 €.