Xbox All Access : le service arrive en France, prix, détails, avantage et sortie, faisons le point !

Microsoft est passé à la vitesse supérieure en termes de communication. Depuis quelques heures, la firme a su émoustiller les joueurs avec l’officialisation de la Xbox Series S, et en livrant une date de sortie et un prix pour la Xbox Series X. La firme ne s’arrête pas là et annonce la venue du service Xbox All Access en France !

Pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce concrètement ? Pour le coup, nous laissons la parole au géant américain.

Que vous soyez déjà dans la famille Xbox ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, grâce au Xbox All Access, vous aurez accès à tout ce dont vous aurez besoin pour jouer : une console Xbox Series X ou Xbox Series S et 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, à partir de 24,99 € par mois pendant 24 mois, sans aucun coût additionnel. Avec le Xbox All Access, vous obtiendrez la console la plus récente, mais aussi l’accès à un catalogue de plus de 100 jeux de grande qualité pour console, PC et appareils Android. Vous pourrez également découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios, comme Halo Infinite, le jour de leur sortie. Une console de nouvelle génération, une bibliothèque de plus de 100 jeux de qualité, le multijoueur en ligne, le jeu via le cloud et plus encore : le Xbox All Access vous permettra de découvrir le meilleur de Xbox dès la fin de l’année, pour un prix mensuel abordable.

De plus, les personnes s'amusant aussi sur PC auront quelques petits avantages (sous certaines conditions) :

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC obtiendront un abonnement EA Play sans coût additionnel. EA Play vous permet d’accéder à plus de 60 titres issus du catalogue d’EA, comme FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi à plusieurs épisodes des franchises les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate ou Les Sims, à des défis et récompenses en jeu exclusifs, à du contenu réservé aux membres et plus encore.

Ainsi, et comme vous venez de le lire, le Xbox All Access sera disponible cette année par chez nous, à partir de 24,99 € par mois pendant 24 mois.

Le Xbox Game Pass Ultimate est disponible à partir de 12,99 € sur Amazon.