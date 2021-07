INSOLITE sur le Xbox All Access : une parodie musicale d'un tube de All-4-One en mode R&B des années 90 pour la promotion du service

Pour ne pas taper trop fort dans le porte-monnaie de certains, Microsoft permet d'acheter ses Xbox Series X et S à crédit avec le programme Xbox All Access. Pour 32,99 ou 24,99 € par mois pendant 2 ans, vous pouvez obtenir une console next-gen et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sur cette durée, suite à quoi la console est en votre possession, pour un total moins cher qu'en achetant une machine et l'abonnement séparément.

Le service peut donc être intéressant pour beaucoup de monde, alors le constructeur a décidé d'en refaire la promotion d'une manière originale. Il s'est associé à All-4-One, groupe de R&B incontournable dans les années 90, pour réaliser une parodie de son titre I Swear, clip à l'appui. It's All There vante les mérites du Xbox All Access et de ses avantages sur un ton langoureux et éthéré, histoire de faire transpirer l'amour et la nostalgie que nous éprouverons pour nos jeux Xbox après avoir souscrit à un abonnement. C'est frais, c'est décalé et cela devrait amuser plus d'un curieux.

Pour mémoire, vous pouvez notamment profiter du service Xbox All Access en France via Micromania ou la Fnac.

Lire aussi : ANALYSE sur le Xbox All Access : véritable offre révolutionnaire, ou simple argument marketing ?