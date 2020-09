Xbox All Access : le service pas avant le 10 novembre en France, voici comment en profiter à la Fnac

Avec l'arrivée des Xbox Series X et S, Microsoft va en profiter pour déployer son système de console à crédit qu'est le Xbox All Access. Le principe est simple : en payant des mensualités de 24,99 ou 32,99 € par mois pendant 24 mois, nous pouvons profiter d'une console next-gen et du Xbox Game Pass Ultimate, suite à quoi la console devient notre propriété, sans surcoût ni versement initial. Mieux, le coût de revient de l'opération est inférieur à celui de l'achat d'une console à plein pot et d'une souscription au XGPU sur deux ans.

Nous discutons avec nos partenaires afin qu’ils aient des stocks XAA le 10/11, mais la décision leur appartient. Si vous voulez maximiser vos chances d’avoir une console le jour J, il vaut mieux précommander, je pense que ça va partir vite. — Ina Gelbert (@InaGelbert) September 21, 2020

Mais alors que les précommandes des machines viennent d'ouvrir en France, mauvaise nouvelle, il n'est pas possible de s'engager au XAA pour le moment. Ina Gelbert, directrice de Xbox France, a déclaré sur les réseaux sociaux que l'offre ne serait accessible qu'à compter du 10 novembre, date de sortie officielle des consoles, et que pour être vraiment certain d'avoir une console le jour J, il est tout de même conseillé de passer par la précommande classique.

Mais pour ceux qui veulent tout de même attendre l'offre sur 2 ans, comment ceci va se passer ? Fnac dégaine ses consignes le premier, et nous invite à nous rendre en magasin à partir du 10 novembre pour souscrire à ce crédit avantageux. Les papiers demandés pour s'engager sont assez basiques :

Une pièce d’identité valide ;

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

Un RIB ;

Une carte bancaire valide.

Le plus dur sera donc de trouver un magasin participant avec une console à vous dépanner le plus tôt possible, car la bagarre risque d'être rude pour avoir du stock.

