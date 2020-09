ANALYSE sur le Xbox All Access : véritable offre révolutionnaire, ou simple argument marketing ?

Ces derniers jours ont été mouvementés pour Microsoft ! La firme de Redmond a dans un premier temps officialisé l’existence de la Xbox Series S, sa deuxième console next-gen, mais elle a aussi et surtout confirmé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X. Dans le même temps, la société américaine a confirmé que son offre Xbox All Access allait enfin être lancée en France.

Cette nouvelle déchaîne les passions : certains y voient un coup de génie de Microsoft, d’autres un simple coup de communication qui prétend réinventer la roue. Nous avons décidé de vous proposer un article récapitulatif qui revient donc sur ce qu’est le Xbox All Access, ce qu’il propose, son coût réel, etc.

Que propose le Xbox All Access ?

Le Xbox All Access est une offre « all-in » qui comprend une console et une souscription au Xbox Game Pass Ultimate. Le joueur paie une somme mensuelle (24,99 €/mois pour la Xbox Series S, 34,99€/mois pour la Xbox Series X) pendant deux ans et, à la fin de cette période, la console est à lui.

Xbox All Access : abonnement ou crédit ?

Le Xbox All Access comporte une souscription au Xbox Game Pass Ultimate. De fait, nombreux sont ceux qui considèrent cette offre comme un abonnement. Or, il s’agit bel et bien d’un crédit. Cela implique que le joueur intéressé devra faire une demande de crédit auprès de l’une des enseignes proposant l’offre (en France, Fnac et Micromania). Sa situation professionnelle et ses revenus seront pris en compte, ainsi que ses dépenses et autres crédits en cours.

Combien ça coute ?

Selon la console next-gen choisie, les prix sont les suivants : 24,99 €/mois pour la Xbox Series S, 34,99 €/mois pour la Xbox Series X. Voici un tableau permettant de comparer l’offre à des achats séparés :

Prix de la console 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate Total des achats séparés Prix total Xbox All Access Xbox Series S 299,99 € 311,76 € 611,75 € 599,76 € Xbox Series X 499,99 € 811,75 € 839,76 €

Pour la Xbox Series S, l’offre Xbox All Access s’impose et permet même d’économiser une dizaine d’euros par rapport à des achats séparés. Concernant la Xbox Series X, l’offre « all-in » de Microsoft vous fera dépenser un peu moins de 30 € supplémentaires.

L’offre est-elle vraiment révolutionnaire ?

Oui et non. Non, car le fait de proposer un crédit pour l’achat d’un bien est loin d’être une idée nouvelle. De nombreuses enseignes proposent d’ailleurs de régler les achats en plusieurs mensualités, avec des taux d’intérêt plus ou moins élevés.

Le fait d’inclure un service en plus dans l’offre de crédit n’est pas non plus totalement novateur ; cette possibilité existe déjà dans d’autres domaines, notamment l’automobile, où certains concessionnaires proposent d’intégrer les frais d’entretien d’un véhicule dans le crédit.

Enfin, le slogan « plongez dans la nouvelle génération à partir de 24,99 € par mois » fait penser aux phrases d’accroche pour les publicités des constructeurs automobiles, qui mettent en avant la possibilité de rouler avec un nouveau véhicule à partir d’un certain montant mensuel.

Ce qui peut être considéré comme révolutionnaire dans cette offre de Microsoft, c’est tout simplement le fait de proposer une telle possibilité dans le monde du jeu vidéo et de lui donner de la visibilité avec un nom et une campagne publicitaire. Certes, il est déjà possible de se procurer une console et de la payer en plusieurs fois chez différents revendeurs. Mais chaque enseigne a son offre, ses taux d’intérêt, ses conditions, etc. Ici, Microsoft met en avant une offre unique qu’il sera possible de retrouver chez chaque boutique participante. La seule différence pourrait se faire au niveau de l’organisme octroyant les crédits (Cofidis pour Micromania, CA Consumer Finance pour Fnac) : une société pourrait avoir des exigences plus strictes ou plus souples qu’une autre quant aux conditions d’octroi du prêt.

À qui se destine cette offre ?

Le Xbox All Access se destine aux joueurs qui veulent l’une des consoles et ont un réel intérêt dans le Xbox Game Pass Ultimate. Si ce service de Microsoft ne les intéresse pas, s’ils ne jouent pas en ligne ou s’ils ne sont pas tentés par le xCloud, le programme devient tout de suite moins intéressant puisqu’il impose le XGPU. Par exemple, si un joueur se contente du Xbox Game Pass classique, l’offre Xbox All Access lui coutera 60 € de plus que des achats séparés pour la Xbox Series S (599,76 € en All Access contre 539,75 € en achats séparés). Pour la Series X, la différence monte à près de 100 euros (839,76 € en All Access contre 739,75 € en achats séparés).

Conclusion

Comme dit plus haut, Microsoft n’est pas le premier à proposer une possibilité de paiement en mensualités dans le domaine du jeu vidéo, plusieurs enseignes ont déjà des offres similaires. Mais là où ces dernières avaient généralement peu de visibilité, Microsoft a décidé de créer une offre « all-in », de lui donner un nom et d’en faire la promotion à grande échelle. La bonne idée de Microsoft est donc de faire de quelque chose d’existant un outil marketing, à la fois pour ses consoles, mais aussi et surtout ses services.

Comme nous l’avons calculé, l’offre est super intéressante pour la Xbox Series S puisque le joueur en ressort gagnant, là où il perdra quelques dizaines d’euros s’il opte pour la Xbox Series X (l’équivalent d’un taux de 3 % pour un crédit sur 2 ans). La condition pour que l’offre soit vraiment intéressante, c’est bien entendu d’avoir un intérêt dans le Xbox Game Pass Ultimate. Le joueur qui se contente du Xbox Game Pass classique, ou du Xbox Live Gold seul, aura moins d’intérêt à se tourner vers ce service.

Le programme est vendu comme une offre « all-in », il est donc logique que Microsoft mette tout dedans. Certains regretteront de ne pas avoir de flexibilité, de pouvoir « customiser » l’offre avec un abonnement différent. Pour ceux-ci, comme expliqué plus haut, il est toujours possible de se renseigner auprès de différents revendeurs pour voir les possibilités de paiements mensuels, et de prendre l’abonnement qui leur convient sur le côté.

Pour rappel, les Xbox Series S et Xbox Series X seront disponibles à partir du 10 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer sur Amazon pour être prévenu de l'ouverture des précommandes le 22 septembre prochain.