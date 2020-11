Xbox All Access : la disponibilité du service retardée en France à cause du confinement (sauf pour certains chez Micromania)

Le Xbox All Access, c'est pour rappel le service qui vous permettra de payer une Xbox Series X ou S avec 24 mensualités de 24,99 ou 32,99 € par mois. L'offre comprend un abonnement de deux ans au Xbox Game Pass Ultimate, et permet même de réaliser des économies sur les achats à plein pot du service et d'une console.

De son côté, notre partenaire @Micromania_Fr a confirmé la disponibilité de l’offre #XboxAllAccess dès ce weekend pour les préco D1. Les autres préco seront contactées un peu plus tard. Vous retrouverez toutes les informations ci-dessous. 2/3 https://t.co/mDfCXn0PNa — Ina Gelbert (@InaGelbert) November 4, 2020

La Fnac fut la première à annoncer qu'elle proposerait de récupérer une console à crédit, mais seulement à compter du 10 novembre en magasin. Micromania allait aussi se positionner sur le marché, mais le confinement déclenché en fin de semaine dernière a changé les plans de tout le monde. Déjà, du côté de la Fnac, l'option ne sera pas proposée au lancement des nouvelles Xbox, et il faudra attendre un peu pour en profiter.

Au vu des circonstances exceptionnelles, nous serons dans l’incapacité de proposer le Xbox All Acces dès le 10 novembre. Nous vous tiendrons informés.

Chez Micromania, il faudra également attendre pour acheter une Xbox Series X ou S de cette manière, à moins que vous n'ayez déjà réservé une console ! Si vous avez précommandé votre exemplaire en magasin via un acompte de 50 €, vous pouvez choisir de basculer votre achat direct vers un achat à crédit via Xbox All Access, grâce à un lien qui vous sera envoyé le 7 novembre. Malgré tout, toutes les demandes pourraient ne pas être acceptées, et vous devriez alors payer votre console plein pot comme prévu. À noter que si vous avez commandé votre Xbox sur Internet, ou que vous n'en avez pas encore réservé une, l'offre n'est pas accessible pour le moment.

Vous avez réservé votre Xbox Series (acompte de 50€) et vous souhaitez profiter de l’offre Xbox All Access ?

Avec notre partenaire Microsoft, nous faisons tous nos meilleurs efforts pour pouvoir vous proposer le service Xbox All Access en amont du lancement. Ce sont des enjeux techniques importants dans le contexte particulier que nous traversons. Si tout se passe comme prévu et que vous êtes intéressé par le service Xbox All Access, nous vous ferons parvenir le samedi 07/11 un lien qui vous permettra, à partir de votre réservation, de faire votre demande de souscription en ligne à ce financement. Une fois le dossier rempli, une réponse rapide vous sera donnée sur son acceptation : Si votre dossier est accepté, une confirmation vous sera adressée. Elle vous permettra de venir retirer votre console.

Si votre dossier est refusé, votre réservation reste active. Vous pourrez alors venir régler et retirer votre console en magasin comme prévu initialement.

Vous serez contacté dans les prochains jours par le magasin afin de convenir d’un rendez-vous qui nous permettra d’assurer le retrait de votre console dans les meilleures conditions sanitaires possible. Les avoirs, acomptes et cartes cadeau ne sont pas déductibles de l’offre Xbox All Access.

L’acompte versé lors de la réservation de la console sera utilisable pendant 1 an dans nos magasins. Vous avez précommandé votre Xbox Series via notre site Internet et vous souhaitez profiter de l’offre Xbox All Access ?

Vous n’êtes pas éligible à l’offre Xbox All Access. Vous n’avez ni réservé ni précommandé votre Xbox Series et vous souhaitez profiter de l’offre Xbox All Access ?

Au lancement, les stocks seront bloqués pour les clients ayant réservé. Nous nous efforcerons par la suite de vous proposer régulièrement des consoles en stock dans le cadre de cette offre.

Et pour récupérer votre machine, ce sera une tout autre histoire, car il faudra passer par le Click & Collect. La Xbox Series X est toujours en rupture de stock à cette heure, mais la Xbox Series S peut être précommandée pour 299,00 € chez Micromania.

