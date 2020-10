Confinement : comment récupérer les consoles PS5 et Xbox Series commandées en magasin ?

Hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place d'un nouveau confinement allant, à minima, jusqu'à début décembre. Cela implique la fermeture des magasins non alimentaires et donc des boutiques comme La Fnac, Micromania, Cultura ou encore Boulanger pour n'en citer que quatre. Pour ceux d'entre nous qui ont commandé leurs consoles de nouvelle génération dans ces enseignes avec l'option retrait en magasin, l'inquiétude est donc de mise puisque ces derniers auront leurs portes closes les 10 et 19 novembre prochains, soit les jours de sortie.

Pour arriver à s'en sortir, une seule solution, arriver à changer le mode de livraison afin que votre futur bébé puisse arriver chez vous directement. Pour Micromania-Zinc, même si la direction nous a affirmé ce matin au téléphone ne pas encore avoir pris de mesures pour régler ce souci, il suffit d'aller en magasin avant ce soir pour finir de payer votre console PS5 (un acompte suffisait pour la réserver) et de demander une livraison à domicile facturée 15 € quand même. Ceci, bien sûr, est valable UNIQUEMENT pour ceux ayant reçu le fameux e-mail confirmant qu'ils seraient livrés le jour de la sortie, pour les autres, c'est mort. Pour les Xbox Series, en revanche, point de solution encore chez l'enseigne bleue et verte.

Concernant les autres magasins, nous n'avons pas encore réussi à savoir précisément, mais il faut sans nul doute appliquer la même procédure logique de basculement en livraison à domicile. Nous sommes en train de nous renseigner et nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus de précisions. Les chanceux sont, peut-être, ceux qui ont commandé leur console dans une grande surface qui elles vont rester ouvertes puisque considérées comme des commerces alimentaires...

Mise à jour 1 : Micromania a officiellement communiqué (voir image ci-dessus) sur la procédure à suivre.