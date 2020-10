Confinement : Micromania retourne sa veste face au bad buzz généré par l'obligation de payer 15 € pour avoir sa PS5 en temps et heure !

Hier, nous avions fait le point sur les différentes façons de récupérer vos consoles si vous aviez fait le choix de les récupérer en magasin. Dans notre article dédié, qui est mis à jour au fur et à mesure des évolutions, nous avions donc pu apprécier que toutes les enseignes importantes de notre pays allaient assurer une ouverture publique quotidienne (Fnac, Darty, Boulanger) ou allaient assurer, à minima (expression à la mode) les retraits des commandes magasins à leurs portes (Cultura). Seul Micromania-Zinc n'assurait pas ce service et a obligé ses clients à (re)venir faire une longue queue dans les boutiques, hier avant le confinement, pour payer 15 € de plus afin d'être livré à domicile.

Suite au bad buzz généré, un revirement de situation a eu lieu ce matin et Micromania-Zinc assure qu'il va aussi mettre en place un service de retrait sans contact et remboursera les clients qui le désirent. Soyez patients, car il faudra attendre d'être contacté pour pouvoir profiter de ce remboursement. Nous pouvons aussi espérer que cela ne soit pas fait sous forme d'avoir (limité dans le temps, pour rappel) et que cette captation d'argent forcée ne se transforme pas, en plus, en obligation de dépenser encore chez l'enseigne.

Suite aux annonces gouvernementales d’hier soir, toutes nos équipes sont en train de travailler sur une solution de « Retrait Sans Contact » dans un grand nombre de nos magasins. Nous communiquerons prochainement sur sa mise en place. pic.twitter.com/gkHNEGqMAf — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) October 30, 2020

Les clients ayant réservé ou précommandé avec retrait magasin une #XboxSeries seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait / livraison pour le 10 Novembre. — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) October 30, 2020

Enfin, nous vous avons demandé hier de venir vous acquitter de frais de port pour l’envoi des #PlayStation5. Sachez que les clients concernés, souhaitant profiter de notre solution « Retrait Sans Contact », seront contactés pour se faire rembourser. — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) October 30, 2020

Bon nombre d'acheteurs n'ont pas apprécié cette obligation de retourner en magasin pour payer 15 € afin d'être livré en temps et heure alors que toutes les autres enseignes avaient déjà communiqué hier sur le fait que pour leurs clients, rien ne changeait. Pour rappel, même les magasins interdits d'ouverture, comme les restaurants, peuvent ouvrir pour livrer sans contact et ce n'est pas neuf, comme pratique. Le prétexte d'attente de la communication gouvernementale d'hier soir ne trompe personne et c'est bien le bad buzz (même repris dans la presse généraliste) qui a dû obliger Micromania à réagir. Il semble bien que l'enseigne bleue et verte ait perdu des clients qui, après la réception de leur PS5, iront voir ailleurs pour se faire plaisir.