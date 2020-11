Pokémon GO : de nouveaux bonus pour le confinement, et ils vont durer

Pokémon GO est en train de réaliser sa meilleure année depuis son lancement en 2016, alors Niantic en profite pour le faire rentrer dans une nouvelle dimension avec une mise à jour GO Beyond. Le titre a aussi dû s'adapter aux limitations de déplacement en place depuis le début de la crise sanitaire, avec des Raids à distance et des mécaniques d'évolution ou d'interaction renouvelées. Certains bonus avaient cependant été retirés ces derniers mois alors que la situation semblait s'améliorer.

Mais vous le savez bien, la « deuxième vague » du COVID-19 déferle dans de nombreux pays, et en France comme chez d'autres, le confinement est d'actualité. Niantic fait donc machine arrière en réactivant immédiatement les bonus suivants :

L'efficacité de l'Encens sera accrue, ce qui permettra aux joueurs d'attirer plus souvent les Pokémon ;

Les Copains Pokémon apporteront désormais plus de cadeaux chaque jour, jusqu'à cinq cadeaux à la fois et jusqu'à trois fois par jour.

Ils seront disponibles au moins jusqu'en juin 2021, et les développeurs s'engagent à donner un préavis d'au moins un mois avant leur retrait. À cela, l'équipe veut aussi ajouter plus de bonus temporaires lors des évènements, comme la réduction de la distance d'incubation, l'augmentation de la distance d'échanges, ou 1 liasse de PokéCoin. Si vous aviez lâché Pokémon GO, il est donc toujours temps de réfléchir à s'y remettre.

À part ça, Pokémon Épée est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.