Pokémon GO : déjà 1 milliard de dollars de revenus en 2020

À première vue, alors qu'une bonne partie du monde a passé son début d'année confiné, il aurait été normal de croire qu'un jeu comme Pokémon GO allait avoir un peu moins de succès en 2020. Et pourtant, comme le dévoile Sensor Tower, le titre de Niantic a déjà rapporté très gros d'après ses analyses.

Selon ses estimations, Pokémon GO a ainsi engendré plus d'un milliard de dollars de revenus au cours des dix premiers mois de l'année 2020. C'est déjà 11 % de plus que l'année 2019 complète, et plus de 30 % par rapport à la même période. Cette popularité incessante est évidemment à mettre sur le compte des mises à jour de Niantic, qui a adapté son jeu au confinement.

Au total, Pokémon GO a ainsi cumulé plus de quatre milliards de dollars de revenus depuis son lancement en 2016, l'aventure est loin d'être terminée avec deux Journées Communauté à venir ce mois-ci. Vous pouvez retrouver un sweat Pikachu à 26,58 € sur Amazon.fr.

