Pokémon GO : deux Journées Communauté avec des créatures de la 1re génération en novembre 2020

Pour septembre et octobre, Niantic avait encore une fois sollicité les joueurs afin qu'ils élisent les créatures qu'ils voulaient voir lors des Journées Communauté. Porygon et Salamèche l'avaient d'ailleurs emporté. Pour novembre, les développeurs reprennent la main, et vont même nous proposer 2 Journées Communauté à suivre, les dimanche 15 et samedi 21. Les heureuses élues, ce seront les créatures éternellement complémentaires de la première génération, Élektek et Magmar.

Voici le programme complet des festivités :

Pour certains d'entre vous à travers le monde, le mois de novembre marque le début des fêtes ! C'est la période idéale pour réfléchir à ce pour quoi nous sommes reconnaissants, comme notre communauté. Pour célébrer l'esprit de communauté, nous sommes heureux de vous annoncer qu'il y aura deux Journées Communauté en novembre, une mettant à l'honneur Élektek, le Pokémon Électrique, et l'autre mettant à l'honneur Magmar, le Pokémon Crache-Feu ! Journée Communauté Élektek Date et heure Dimanche 15 novembre 2020, de 11h00 à 17h00 (heure locale) Détails Élektek apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Faites évoluer Élektek pendant l'évènement ou pendant les deux heures qui suivent pour obtenir un Élekable qui connaît l'attaque Lance-Flammes.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Nous vous proposerons une Boîte Journée Communauté Élektek spéciale (achat unique) au tarif de 1 280 PokéPièces, dans laquelle vous retrouverez un CT Attaque Immédiate d'élite, trois Super-incubateurs, trois Encens et 30 Super Balls.

Une Étude ponctuelle et une Étude de terrain exclusives à l'évènement seront disponibles ! En accomplissant les tâches de l'Étude ponctuelle, vous pourrez gagner des Pierres Sinnoh et d'autres objets.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté Élektek : Un Élektek électrique.

Élekid éclora d'Œufs de 2 km. Restez branchés pour savoir quand les billets pour le scénario d’Étude spéciale Un Élektek électrique seront mis en vente ! Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus Distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'évènement.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures. Journée Communauté Magmar Date et heure Samedi 21 novembre 2020, de 11h00 à 17h00 (heure locale) Détails Magmar apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Faites évoluer Magmar pendant l'évènement ou pendant les deux heures qui suivent pour obtenir un Maganon qui connaît l'attaque Tonnerre.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Nous vous proposerons une Boîte Journée Communauté Magmar spéciale (achat unique) au tarif de 1 280 PokéPièces, dans laquelle vous retrouverez un CT Attaque Chargée élite, trois Super-incubateurs, trois Œufs Chance et 30 Super Balls.

Une Étude ponctuelle et une Étude de terrain exclusives à l'évènement seront disponibles ! En accomplissant les tâches de l'Étude ponctuelle, vous pourrez gagner des Pierres Sinnoh et d'autres objets.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté Magmar : Quand Magmar s'enflamme.

Magby éclora d'Œufs de 2 km. Restez branchés pour savoir quand les billets pour le scénario d'Étude spéciale Quand Magmar s'enflamme seront mis en vente ! Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus Distance d'éclosion divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'évènement.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Reste qu'avec le nouveau confinement/couvre-feu qui se profile, la chasse aux Pokémon risque d'être bien compliquée en novembre en France... Sinon, Pokémon Épée est disponible à partir de 44,49 € en France.