BON PLAN : 1 000 euros de remise sur l'ASUS Zephyrus Duo GX551QR-006T (15", deux écrans, 32 Go, RTX 3070, SSD 1 To)

La gamme des PC portables gaming ASUS Zephyrus Duo donne dans le haut de gamme et possède une particularité unique, un deuxième écran tactile au-dessus du clavier. La Fnac propose actuellement une forte remise de 1 000 euros sur le modèle ASUS Zephyrus Duo GX551QR-006T, ce qui passe son prix de 3 499,99 € à 2499,99 €. Ce prix est réellement une bonne affaire sachant que sa fiche technique est assez impressionnante.

Processeur : AMD RYZEN 9-5900HX.

Écran : 15,6" FHD ; taux de rafraîchissement : 300 Hz ; temps de réponse : 3 ms ; angle de vision : 170 ; Panel Tech : niveau IPS ; luminosité : 300 nits ; contraste : 1/1000 ; NTSC : 72 % ; sRGB : 100% ; écran anti-éblouissement ; technologie HD Brightview.

Capacité de stockage : SD 1To.

RAM : DDR4 32 Go (Max 48 Go).

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go.

1 prise audio combo 3,5 mm.

Clavier chiclet rétroéclairé par touche RVB.

Carte son : technologie d'amplification intelligente ; logiciel Dolby Atmos ; microphone intégré.

Dispositif de pointage : TouchPad Multi-touch.

Bluetooth, Wi-Fi.

Dimensions : 36 x 26,8 x 2,09 cm.

Poids : 2 480 g.

Logiciels fournis : Wibdows 10 Famille (W11 gratuit) + 1 mois d'abonnement Xbox Game Pass.

Notre avis sur l'ASUS Zephyrus Duo :

Les machines ont un châssis assez imposant qui ne mesure que 2 cm d'épaisseur, arbore un revêtement gris mat très sobre, le logo de la gamme sur le capot étant ici seulement un miroir. À l'ouverture, nous trouvons un clavier déporté sur la partie basse, le second écran et un revêtement gris mat, pour un effet visuel uni et plutôt plaisant. La finition est soignée, le Zephyrus Duo donne dans la solidité lorsqu'il est fermé, mais il faudra en prendre bien soin lorsqu'il est ouvert.

Du côté de la connectique, ASUS récite sa leçon en incluant sur les tranches sur Zephyrus Duo deux ports USB 3.2, un port USB-C, deux ports Jack 3.5 et celui d'alimentation. Il faut regarder sur la partie arrière du PC pour retrouver un dernier port USB 3.1, un port Ethernet et une sortie HDMI 2.0, c'est très classique, mais suffisant pour la plupart des utilisations. L'utilisateur peut ainsi y brancher son casque VR ou réserver les ports USB pour une souris et un casque.

Lorsque le capot s'ouvre, le second écran embarqué de 14,1" se soulève à l'aide de charnière. La résolution grimpe jusqu'à 3840 x 1100 pixels, avec une dalle tactile. Cet écran additionnel est une boîte à outils ultra complète, permettant certes d'afficher n'importe quoi sur la partie basse de l'ordinateur (comme des vidéos, son flux Twitter, un texte à recopier, etc.), mais aussi des applications ASUS bien pratiques, comme le logiciel Armoury Crate donnant accès aux informations du PC (températures, vitesses des ventilateurs, réglages du rétroéclairage du clavier, profils, etc.), la liste des applications ouvertes ou encore un pavé tactile. Pour les habitués au dual screen sur un bureau comme nous, retrouver un second écran complet et aussi intuitif d'utilisation et pratique sur un ordinateur portable est un vrai bonheur. Bien évidemment, le Zephyrus Duo dispose d'un écran principal avec une dalle de 15,6" anti-reflets, une résolution de 1920 x 1080, une certification Pantone pour les couleurs, du G-Sync pour les jeux et un taux de rafraîchissement qui ne fait pas dans la demi-mesure avec ses 300 Hz.

Le Zephyrus Duo GX551 est un ordinateur portable pour le moins atypique. Son design global n'a rien d'original, mais il est plaisant et les performances correspondent bien à la configuration embarquée, pensée pour le jeu vidéo. Par contre, l'écran principal à 300 Hz et surtout le second écran font de ce portable un compagnon idéal pour optimiser son utilisation, si vous êtes déjà adepte du dual screen avec une tour, le Zephyrus Duo GX550 propose une expérience similaire. À vous de profiter de la promotion si jamais vous êtes séduit.