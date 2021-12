BON PLAN OCULUS QUEST 2 128 Go : une remise de 20 euros immédiate et un bon d'achat de 33 euros en prime

L'Oculus Quest 2 est, pour nous à ce jour, la meilleure solution et la plus abordable qui soit pour profiter de la réalité virtuelle. Utilisable de façon autonome ou avec un PC bien équipé pour ceux qui en ont un, il couvre tous les besoins et le fait de façon qualitative sur tous les points. Équipé d'un très bon écran LED généreux en pixels, il offre une image nette et lumineuse sans aucun effet de grille visible. Les manettes Touch de troisième génération qui l'accompagnent ont été repensées avec succès et leur prise en main (parfois glissante) est vraiment excellente.

Grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon XR2 et le surplus de puissance qu'elle apporte, le suivi via les caméras intégrées a été amélioré et l'interaction avec la réalité virtuelle n'a jamais été aussi précise sans capteurs externes. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test de la bête ici, profiter des nombreux livestreams disponibles sur notre chaîne YouTube ou lire l'actualité VR sur la partie dédiée de notre site. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Quest 2.

Aujourd'hui, il est possible de s'offrir la version 128 Go du Quest 2 avec un prix remisé de 20 euros. Notez que ce n'est pas valable pour la version 256 Go. Pour vous le procurer, il suffit d'aller sur le site Rakuten (ex-PriceMinister) et de choisir le casque chez le vendeur Boulanger qui est affiché à 349,99 €. Il faut l'ajouter à son panier, choisir le mode de livraison (retrait en magasin 2 heures disponible) puis passer à la page du paiement. C'est sur cette dernière qu'il faut entrer le code NOEL20 en haut pour voir le prix du casque VR chuter à 329,99 €. Au passage, cet achat génère 3 300 points Rakuten ce qui donne 33 euros de remise sur une prochaine commande. Elle n'est pas belle la vie ?