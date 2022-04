BON PLAN OCULUS META QUEST : 26 jeux et 2 packs en promotion jusqu'à -38 % de remise !

De plus en plus régulièrement, en plus des Daily Deals quotidiens, Meta propose des promotions sur une volée de titres et, cette semaine, la thématique choisie est « Promo Fitness et plaisir ». Ce sont donc 26 jeux unitaires et deux packs qui sont mis en avant avec des remises allant jusqu'à -38 %. Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 11 avril 2022 à 19h00 et le 18 avril 2022 à 9h00.

La liste des jeux en promo à l'unité est disponible ci-dessous.

Et voici les deux packs :

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

