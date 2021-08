TEST Disc Ninja : du frisbee à la sauce japonaise médiévale

Un voyage au pays du Soleil-Levant, tu feras !





Disponible en accès anticipé sur la plateforme Steam depuis juin 2020, Disc Ninja, du studio Immersion Games, s'offre une sortie officielle sur nos Oculus Quest. À l'instar du golf, le titre entend nous faire suivre un parcours au travers de tableaux japonais. Nous incarnons un ninja tout droit venu de l'époque médiévale qui doit faire ses preuves en traversant des toiles colorées et enchanteresses du pays du Soleil-Levant.

Disc Ninja nous offre des lancers réalistes avec une physique convaincante.

Les décors sont variés, les niveaux ne se ressemblent pas et nous transportent dans une ambiance à la patte artistique clairement réussie, mais néanmoins dénuée de bande-son. Le tout nous invite donc au voyage et à l'effort. Les quinze niveaux du jeu ne s'offrent pas à vous sans y avoir mis du vôtre. Tout comme le golf, le disc golf est une discipline demandant beaucoup de maîtrise. Le ninja que nous sommes dispose pour cela d'un dojo où s'entraîner. Nous estimons que ce passage, qui fait tout d'abord office de tutoriel, ne doit pas être bâclé. Non pas que les instructions en anglais données par notre maître soient compliquées à assimiler, mais par le fait que le frisbee, en VR comme dans la vraie vie, ce n'est pas une mince affaire. À ce titre, Disc Ninja nous offre des lancers réalistes avec une physique convaincante. De fait, savoir où viser est une chose, mais arriver à toucher une cible en est une autre. Nous recommandons donc très fortement aux nouveaux ninjas de s'entraîner à toucher les cibles du dojo afin d'appréhender les distances et la courbe que fera votre galette.

T'entraîner tu devras ou mal au bras tu auras !





Notre deuxième conseil de ninja averti est de ne pas y aller trop fort ni trop vite. Notre bras droit souffre encore des centaines de lancers acharnés sur des cibles fantômes. De toute façon, la doctrine du ninja nous pousse à la concentration, à la patience et à la précision. Un ninja mou du bras est un ninja bon pour la méditation. Toutefois, il est possible de cadrer nos lancers et de bloquer nos swings avec le bouton A pour éviter d'effectuer des courbes à tous les coups. Cependant, puisqu'il s'agit d'une assistance, le jeu perd de sa saveur si vous ne vous appliquez qu'à jeter droit devant vous sans réellement tenir compte de la physique du disque.

C'est bien à plusieurs que le jeu prend toute sa saveur.

Une fois la phase d'apprentissage effectuée, le jeu s'offre à nous. Doué de cette nouvelle faculté, il s'agira de traverser l'ensemble des niveaux en lançant notre disque. À la manière des déplacements par téléportation, nous sommes catapultés à l'endroit où le disque tombe. Les personnes sensibles à la cinétose sont donc épargnées, mais celles sensibles à l'échec, non. Disc Ninja est un jeu exigeant. Chaque tableau est soumis à un nombre de coups tout comme au golf. Le trou est cependant remplacé par la statue inerte d'un dragon en or qu'il faut réveiller d'un bon coup d'assiette volante. Nos scores sont fonction de notre aisance au frisbee et du nombre de lancers. Moins vous en ferez, mieux ce sera. Dans chaque niveau il est possible d'obtenir de une à trois étoiles et même de comparer ses résultats via un tableau de classement.

Cependant les parcours sont semés d'embûches. Nous devons nous téléporter de plateforme en plateforme, qui sont suspendues au-dessus du vide, mais aussi franchir des éléments du décor, des passerelles ou encore des pièges obligeant un timing serré ou un lancer acrobatique. Par ailleurs, pour parvenir à nos fins, il est possible de consulter à tout moment une mini-carte du niveau en question afin de choisir la route la plus rapide. Si nous nous éloignons de l'aspect assez linéaire et presque rébarbatif du jeu, sachez qu'il est possible de customiser son avatar. L'attrait n'est pas pour la partie solo, mais bien pour le mode multijoueur. Dans chaque niveau se cachent des trésors représentés par des jarres étincelantes. Elles renferment sous forme de cartes des fragments permettant de débloquer des tenues et des disques.

Disc Ninja propose donc de changer de disque, mais aussi d'apparence en enfilant les tuniques débloquées ça et là avec le choix de la couleur des rubans. De quoi en mettre plein la vue aux autres ninjas que vous affronterez lors des sessions réunissant jusqu'à quatre joueurs simultanément. Et c'est bien là l'attrait du jeu. À l'instar d'un Walkabout Mini Golf, c'est bien à plusieurs que le jeu prend toute sa saveur. Il s'agit de se retrouver et de choisir la configuration des niveaux sur lesquels s'affronter avec notre plus belle tenue de guerrier s'il vous plaît. Sonnons le gong, c'est parti !

Disc Ninja vient égayer le paysage vidéoludique de la réalité virtuelle en empruntant les mécaniques du golf, tout en amenant la discipline du frisbee avec lui. Malgré de beaux graphismes, une physique réaliste et un concept original, l'absence de scénario rend notre situation de ninja presque anecdotique et la campagne solo n'est clairement pas très engageante. Cela dit, le jeu propose de nombreux niveaux pour les joueurs en mal de défis et la possibilité de jouer à plusieurs apporte un peu de fun dans ce titre qui aurait mérité un peu plus de finitions.

Le jeu est disponible au prix de 19,99 € sur le store Oculus Quest. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Les plus La touche artistique

De nombreux niveaux proposés

La physique réaliste

L'aspect multijoueur Les moins Le jeu est assez répétitif

Notre condition de ninja reste très anecdotique