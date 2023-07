Test Drive Unlimited: Solar Crown, un TDU Connect daté pour enfin avoir des nouvelles du jeu de course

Nacon et KT Racing, qui a déjà développé plusieurs jeux sous licence WRC, avaient dévoilé Test Drive Unlimited: Solar Crown en 2020. La franchise fera son retour avec un nouvel opus dans les prochains, mais pour le moment, nous n'en savons pas vraiment davantage sur ce titre, qui se fait désirer.

Heureusement, nous en saurons un peu plus dans quelques jours, les studios annoncent un TDU Connect le 12 juillet 2023, à partir de 19h00. Le directeur créatif Alain Jarniou prendra ainsi la parole pour dévoiler de nouvelles images de Test Drive Unlimited: Solar Crown, pendant une trentaine de minutes et nous reparlera en détail de la compétition Solar Crown dans un univers de sports mécaniques luxueux. Vivian Hughes, représentante de la société fictive Radiant qui organise le Solar Crown, est déjà à l'honneur dans un petit teaser ci-dessus.

Dans un Hong Kong Island recréé à l’échelle 1/1, prenez part à une compétition hors du commun, le Solar Crown, organisé par l’influente organisation Radiant. À bord de bolides d’exception provenant de marques prestigieuses telles que Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo et bien d’autres, explorez librement l’île aux environnements variés ou participez aux compétitions les plus cotées de Hong Kong Island. Au-delà de vos voitures, reflet de vos inspirations et récompenses de votre travail acharné, personnalisez votre expérience de vie au plus proche de vos envies : choisissez votre clan Sharp ou Street et soignez votre style pour impressionner les autres, sortir du lot et défendre votre clan. Test Drive Unlimited Solar Crown conserve l'ADN des premiers opus en apportant une vision moderne et actuelle du jeu de course en multijoueur, pour offrir aux joueurs luxe, voitures d’exception et compétition, reflet de la vie dont ils ont toujours rêvé.