Test Drive Unlimited: Solar Crown fait du neuf avec du vent, un nouveau teaser sans gameplay dévoilé

L'année dernière, Nacon s'était montré confiant quant au lancement de Test Drive Unlimited: Solar Crown. Il avait dès lors annoncé qu'il sortirait le 22 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les plans ont beaucoup changé depuis, car l'éditeur et KT Racing ont décidé de reporter le projet à 2023, et de ne le proposer que sur next-gen et ordinateur personnel.

Nous n'avions toujours pas vu de gameplay pour ce jeu de course réaliste en open world, pensé pour les parties multijoueurs, et ce n'est toujours pas aujourd'hui que nous en verrons. Guillaume Guinet, Lead Game Designer a pris la parole lors du Nacon Connect 2022 pour évoquer la variété des surfaces que proposeront les îles hongkongaises que nous parcourrons, le tournoi organisé par Solar Crown qui servira de fil rouge et l'opposition entre les clans Streets et Sharps où nous devrons faire parler notre style et notre goût du luxe pour prendre le dessus sur nos adversaires.



Et après cela, ce n'est qu'un simple teaser d'ambiance décevant qui a été montré, rien de plus. Ce n'est donc pas maintenant que nous comprendrons vraiment ce que nous réserve Test Drive Unlimited: Solar Crown.