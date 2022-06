Nacon Connect : une édition 2022 annoncée, voici la date et l'heure de sa diffusion

Nacon a déjà organisé deux éditions de son Nacon Connect, pour présenter davantage ses productions à venir et surtout en révéler de nouvelles. Même si l'évènement n'a mécaniquement pas la stature des plus grands directs du genre, le concept plait visiblement à l'éditeur français et à ses fans, car il a été décidé d'organiser une nouvelle édition.

Le Nacon Connect 2022 aura lieu le jeudi 7 juillet 2022 à 19h00 en France. Vous pourrez le suivre en live sur YouTube et Twitch, avec un pré-show et un post-show pour accompagner les annonces qui concerneront des projets majeurs et des accessoires, avec des trailers et du gameplay. Le visuel confirme déjà la présence de Steelrising, RoboCop: Rogue City, Le Seigneur des Anneaux : Gollum et de l'ambassadrice Kayane.

L'entreprise a aussi dans ses tuyaux Session, WRC Generations, Clash: Artifacts of Chaos, My Fantastic Ranch, Blood Bowl 3, Chef Life, War Hospital, Ad Infinitum, Hell is Us, Garden Life, Test Drive Unlimited: Solar Crown et GreedFall II: The Dying World, qui pourraient faire une apparition lors du Nacon Connect, aux côtés de projets totalement inédits. Pour les curieux, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est disponible en précommande à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

