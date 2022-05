GreedFall II: The Dying World, Nacon et Spiders officialisent un deuxième épisode en vidéo et avec une poignée de visuels

Spiders est actuellement bien occupé avec Steelrising, son Action-RPG à la sauce souls-like se déroulant durant la Révolution française, mais avec des automates. Il devait voir le jour en juin, mais n'arrivera finalement qu'en septembre prochain. Eh bien, surprise, ce n'est pas le seul jeu sur lequel travaille le studio français pour Nacon, car l'éditeur vient d'officialiser une « suite » à son jeu de rôle GreedFall. Oui, vous avez bien lu, ce ne sera pas Focus Home Interactive qui l'éditera contrairement au premier épisode puisque Spiders avait été racheté en 2019 par Big Ben Interactive.

Pour le moment, il va falloir se contenter d'un titre, GreedFall II: The Dying World, ou simplement GreedFall 2 comme évoqué dans le communiqué de presse, de quelques visuels et d'une première description.

Poursuivant la démarche entamée sur le premier opus, GreedFall 2 est un RPG qui valorise tout particulièrement les choix et la narration, mais qui propose un nouveau gameplay de combat plus tactique, tout en renouant avec l’univers unique créé pour son prédécesseur. L’histoire débute trois ans avant les évènements du premier volet et les aventures de De Sardet. Vous y incarnez cette fois un natif de Teer Fradee arraché de force à son île pour être emmené sur le continent de Gacane, terre d’origine des colons. Dans ce vieux monde écartelé par la guerre, meurtri par la malichor et les conspirations politiques des différentes factions, vous devrez regagner votre liberté et reprendre les rênes de votre destin. Usant de diplomatie, de ruse ou de combat, ainsi que de l’aide des alliés que vous réunirez, c’est à vous de mettre un terme aux ambitions de conquête d’un homme qui pourrait faire basculer le continent comme votre île vers leur fin.

Oui, vous avez bien lu, il s'agira d'une préquelle, qui proposera le cheminement inverse du premier épisode, en transportant le personnage principal de Teer Fradee à Gacane.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous révélons au monde GreedFall 2, la nouvelle création du studio Spiders », déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon. « De nombreux fans à travers le monde réclamaient cette suite, et nous sommes heureux d’éditer ce nouvel opus qui les ravira à coup sûr, tout en séduisant de nouveaux joueurs, amateurs de jeux de rôle, de belles histoires, d’action et de fantasy. » « Tandis que nous travaillions sur Steelrising, l’amour de l’univers de GreedFall ne nous a jamais quitté, et c’est avec un immense plaisir que nous y revenons », annonce Jehanne Rousseau, fondatrice et dirigeante du studio Spiders. « Dans ce nouvel opus, les joueurs découvriront le vieux continent aux paysages plus variés et plus vastes, ils y rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j’espère qu’ils y vivront des aventures mémorables. »

Mise à jour : une première bande-annonce a également été diffusée.

Nous avons le temps de voir venir, car ce GreedFall 2 ne sortira pas avant 2024 sur PC et des consoles non spécifiées. Bon, il va sans dire que les PS5 et Xbox Series X|S seront concernées, mais qui sait jusqu'à quand les éditeurs décideront de proposer des jeux cross-gen...

