GreedFall II: The Dying World, une date de sortie un poil en retard pour l'Action-RPG

Loin d'avoir fait l'unanimité en 2019, GreedFall était un jeu de rôle et d'action en monde ouvert sympathique, sans plus, développé par Spiders. Le studio français s'est essayé aux Souls-like avec Steelrising, mais il va prochainement lancer la préquelle de GreedFall, qui s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

GreedFall II: The Dying World arrivera d'abord sur ordinateurs avec une version en accès anticipé, Spiders et l'éditeur Nacon annoncent aujourd'hui que la date de sortie de GreedFall II: The Dying World est fixée au 24 septembre 2024, en Early Access sur PC, via Steam. Bon, techniquement, c'est un report, le titre était attendu dans le courant de l'été, qui se terminera deux jours avant. La version finale est quant à elle attendue plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

GreedFall II: The Dying World prendra place trois ans avant les évènements du premier volet, les joueurs suivront un natif de Teer Fradee, emmené de force sur le continent de Gacane. Une préquelle qui nous laissera libre d'aborder chaque situation avec diplomatie, ruse ou violence et qui nous fera voyager sur le vieux continent. En attendant de mettre les mains sur ce nouvel Action-RPG, vous pouvez retrouver GreedFall: Gold Edition à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.