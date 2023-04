Nintendo Indie World : sorties surprise de Teslagrad 2 et Remastered, DLC de Cult of the Lamb, date d'Oxenfree II: Lost Signals et bien plus

Eh non, toujours pas de Hollow Knight: Silksong en vue lors de la présentation Indie World de ce mercredi, mais Nintendo a mis en avant tout un tas de jeux qui méritent le coup d'œil, dont certains ont eu droit à un shadow drop. Si vous souhaitez rapidement voir ce qui a été annoncé durant cette vingtaine de minutes, les diverses vidéos et informations à retenir sont donc à retrouver dans la suite de cet article.

Pour commencer, nous avons eu des nouvelles de Mineko's Night Market, une aventure narrative dévoilée en 2018 et qui a enfin droit à une date de sortie, fixée au 26 septembre 2023 sur Switch et PC.

Mineko's Night Market est un jeu qui rend hommage à la culture japonaise avec une histoire réconfortante qui aborde les thèmes de l'amitié, de la tradition, et surtout des chats. Vous y incarnez Mineko, une jeune fille pleine de curiosité qui vient d'emménager dans un village en crise situé au pied du mont Fugu, sur une île d'inspiration japonaise. Les habitants superstitieux y vénèrent Nikko, le Chat du soleil. On a longtemps cru que ce n'était qu'un mythe, mais ces derniers temps, il a été aperçu à plusieurs reprises, ce qui ne manque pas de semer la confusion. Découvrez les secrets du village, et aidez-le à retrouver sa gloire d'antan. Vous devrez gérer vos activités quotidiennes, vous acquitter de diverses tâches, accomplir des quêtes insolites et fabriquer des objets uniques pour le marché nocturne qui se tient chaque semaine !

Déjà disponible sur PC depuis l'année dernière en Accès Anticipé, My Time at Sandrock va de son côté avoir droit à son portage sur Switch cet été.

300 ans après la destruction de la plupart des technologies modernes lors d’un évènement appelé le Jour du Désastre, voyagez jusqu’à la communauté de Sandrock, située dans le désert, et assumez le rôle de Constructeur novice. À l’aide de votre fidèle trousse à outils, récoltez des ressources, fabriquez des machines et transformez votre atelier délabré en installation de production bien huilée capable de sauver la bourgade de la ruine économique.

Autre jeu déjà connu des joueurs sur Steam, le roguelite PlateUp! s'invitera sur consoles en octobre prochain avec des versions PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et donc Switch, avec un ajout dans le Game Pass par la même occasion. L'éditeur Yogscast Games et le développeur It's happening se sont également associés à Numskull Games pour proposer des éditions physiques sur les consoles de Sony et Nintendo, une standard à 39,99 € et une collector à 59,99 €, cette dernière incluant quatre mini figurines inspirées des personnages du jeu.

PlateUp! allie la gestion mouvementée d’une cuisine et d’un restaurant à la planification et au développement stratégique, pour créer un délicieux plat roguelite sans pareil. Jusqu'à quatre joueurs construisent et gèrent un restaurant en partant de zéro, choisissent des plats, achètent et installent des appareils (certains pouvant être liés pour créer des cuisines automatiques dernier cri), cuisinent des aliments et servent les clients. Les joueurs ont carte blanche pour concevoir leur restaurant qui continuera de s'agrandir et de se développer entre les services, avec des contenus supplémentaires et des défis à débloquer au fil de la progression. Pourrez-vous cuisiner, servir et tout gérer pendant 15 jours mouvementés dans votre restaurant et débloquer une toute nouvelle franchise ?

Nous savions déjà que le jeu de plateau Calico serait décliné sur PC par Flatout Games cet automne au travers de Quilts and Cats of Calico, qui va donc également paraître sur Switch grâce à l'éditeur Monster Couch. Les amoureux des félins seront ravis.

Quilts and Cats of Calico est un agréable jeu de plateau calme où votre tâche principale est de tricoter une couverture à partir de chutes de tissus. En combinant intelligemment les couleurs et les motifs, vous pourrez non seulement marquer des points, mais aussi coudre des boutons sur vos créations et attirer d'adorables chats, qui ont chacun leurs propres préférences en matière de motifs.

Vous avez aimé Crypt of the NecroDancer et le cross-over avec Zelda, Cadence of Hyrule ? Vous savez donc sans doute que l'éditeur Brace Yourself Games s'est associé au studio Tic Toc Games (ça ne s'invente pas) pour nous proposer le spin-off Rift of the NecroDancer, annoncé sur PC l'été dernier. Il va également paraître sur Switch cette année, ce qui était presque assuré compte tenu du passif de la licence.

Du côté des DLC, le jeu de casse-têtes A Little to the Left paru en novembre dernier va avoir droit au sien en juin sur Switch et PC, intitulé Cupboards & Drawers, qui sera payant. Il ajoutera 25 puzzles supplémentaires basés sur les placards et tiroirs avec du rangement, certains imbriqués les uns dans les autres, avec la présence de compartiments secrets et bien plus encore.

Plus connu, Shovel Knight Pocket Dungeon va bénéficier du DLC gratuit Puzzler's Pack durant le printemps sur PS4, Switch et PC, qui ajoutera les personnages jouables de Puzzle Knight et Mona, de nouvelles reliques, deux zones de jeu (Hedge Farm et Castle Quandary) et des quêtes inédites. Le jeu va également supporter les mods, tandis qu'une boutique de chapeau permettra de modifier le déroulement de chaque run et des capacités changeant le style de jeu des personnages. Au passage, Shovel Knight Pocket Dungeon a été annoncé sur iOS et Android, où il sera une exclusivité Netflix Games.

La toute première extension de Cult of the Lamb va sortir la semaine prochaine, le 24 avril, nommée Relics of the Old Faith. Elle sera entièrement gratuite et proposera un scénario inédit, l'ajout d'attaques lourdes, de reliques, de Shared Shelters pouvant accueillir jusqu'à trois créatures pour les sustenter via une trentaine de plats, d'un mode Photo et bien plus.

Déjà annoncé sur PS5 et PC, le jeu de plateforme labyrinthique en 2D Animal Well va également paraître sur Switch l'hiver prochain, au début de l'année 2024.

Quelle heure est-il ? Celle de Crime O'Clock, un jeu d'investigation qui nous fera résoudre 40 affaires à travers le temps et l'espace développé par le studio italien Bad Seed. Il a été daté au 30 juin 2023 sur Switch et PC, avec une édition physique du côté de Just For Games.

Prévenez les crimes avant qu'ils ne se produisent ! Bienvenue dans Crime O'Clock ! Enquêtez sur différentes affaires à travers le temps et explorez des cartes évolutives au fil d’une histoire se déroulant dans plusieurs ères. Vos capacités d'observation permettront-elles de résoudre tous les mystères ? Le crime ne dort jamais ! En tant que détective-voyageur dans le temps, votre travail consiste à résoudre des crimes qui n'auraient jamais dû se produire ! Chaque carte comporte plusieurs marqueurs temporels. Vous devrez les explorer et les utiliser pour résoudre des affaires de piratage, de meurtre, de vol, et bien plus encore. Mais un fil conducteur d'événements étranges se développe au fil des siècles...

Rain Games et Modus Games nous ont doublement surprise en annonçant d'une part le lancement dans la foulée de la présentation de Teslagrad 2 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) au prix de 19,50 €, mais aussi celle de Teslagrad Remastered, une version remastérisée du premier épisode à destination de ces mêmes plateformes et qui est vendue 9,75 € séparément ou dans une Power Pack Edition avec sa suite à 29,25 €.

Après West of Loathing, Asymmetric Publications a lancé en novembre dernier Shadows Over Loathing sur PC et Mac, un jeu de rôle dans le même univers délirant. Eh bien, il a été annoncé sur Switch et peut déjà être acheté sur l'eShop au prix de 22,00 €. Si vous êtes un peu patient et que vous souhaitez une édition physique, elle arrivera cet automne.

Des malfrats, des monstres et des mystères - bienvenue dans Shadows Over Loathing, le côté ombragé d'un monde déjà noir et blanc, et une suite au West of Loathing. Votre oncle Murray a demandé votre aide dans son magasin d'antiquités à Ocean City, mais à votre arrivée, le vieil homme est introuvable. Votre enquête sur sa disparition et les artefacts qu'il collectionne prend un tournant lorsque vous tombez sur des intrigues sombres (et un tas de tentacules eldritch qui se tortillent) qui menacent de provoquer la fin du monde. Explorez un monde ouvert tentaculaire rempli de dangers, de quêtes, d'énigmes et de bonhommes allumettes dans cette aventure / RPG comique à un joueur se déroulant à l'ère de la prohibition de l'univers Loathing. Voyez combien d'ennemis vous pouvez fourrer dans une cabine téléphonique en tant que Pig Skinner athlétique, contrôlez le caillé et le lactosérum du cosmos en tant que sorcier du fromage rusé, ou marchez au rythme de vos propres objectifs impénétrables en tant qu'agent de jazz branché.

Oxenfree II: Lost Signals a été daté. Ainsi, Night School Studio nous proposera son thriller surnaturel le 12 juillet prochain sur PS5, PS4, Switch, PC et Mac via Steam, ainsi que sur mobiles grâce à Netflix, qui possède après tout le développeur.

Enfin, c'est une vidéo fourre-tout qui a mis en avant plusieurs jeux, que nous allons détailler. Pour commencer, Paper Trail, mélangeant aventure et casse-tête à base de pliages, qui a donc été annoncé sur Switch en plus de versions pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Android et iOS.

Paper Trail est une aventure de type puzzle en vue du dessus sur le thème du départ et prenant place dans un monde de papier pliable. Vous incarnez Paige, une universitaire en herbe qui quitte son foyer pour la première fois afin de poursuivre ses études. Au cours du voyage, vous apprendrez à plier le monde qui vous entoure pour résoudre des énigmes, explorer de nouvelles zones et découvrir des secrets depuis longtemps oubliés.

Little Kitty, Big City, déjà prévu sur PC, sortira aussi sur Switch en 2024, nous faisant incarner un mignon petit chat dans une ville en monde ouvert. Oui, c'est adorable.

Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c'est important, non ? C'est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute... à l'occasion, mais d'abord... place à l'exploration !

Le studio toulousain Rundisc et Focus Entertainment ont dévoilé la date de sortie de Chants of Sennaar, un puzzle game où il faudra décoder des langues imaginaires pour progresser. Il sera donc lancé le 5 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store).

Rassemblez les fragments du passé Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et rétablir l'Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d'êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d'un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d'un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l'obstacle et la solution.

Le délirant shooter façon roguelike Brotato de Blobfish sera aussi lancé sur Switch en plus de sa version PC actuellement en Accès Anticipé sur Steam, plus tard cette année.

Brotato est un roguelite où vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'extraterrestres. Choisissez parmi une variété de traits et d'objets pour créer des parties uniques et survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Un vaisseau spatial du monde des patates s'écrase sur une planète alien. Le seul survivant : Brotato, la seule patate capable de manier 6 armes en même temps. En attente de se faire sauver par ses camarades, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.

Déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store), Escape Academy va débarquer sur Switch dans une Complete Edition cet automne, qui inclura tous ses contenus additionnels, à savoir Escape From Anti-Escape Island, Escape From the Past et Tournament of Puzzles.

Five Nights At Freddy's: Security Breach a été lancé sur Switch au prix de 39,99 € sur l'eShop.

Enfin, le digne successeur de Jet Set Radio qu'est Bomb Rush Cyberfunk a été daté au 18 août sur Switch et PC, les versions PlayStation et Xbox étant prévues « plus tard », sans plus de précision.

Oui, nous n'avons pas parlé de Blasphemous 2, qui a eu droit à de premiers détails et un aperçu de gameplay, à retrouver dans un article séparé.

Si vous n'avez pas encore de Switch, le modèle OLED est vendu à partir de 310,49 € sur Amazon.