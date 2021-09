Netflix rachète son premier studio de jeu vidéo : Night School Studio, développeur de OXENFREE et Afterparty

Ce n'est plus une surprise, Netflix veut diversifier son catalogue de vidéos à la demande en y ajoutant un peu de jeux vidéo pour mobiles. Une section Gaming était ainsi à l'essai en Pologne depuis quelques semaines avec deux titres, Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3: The Game, et vient d'ailleurs d'arriver en Espagne et en Italie avec des expériences cette fois sans licence : Teeter (Up), Shooting Hoops et Card Blast.

En attendant l'extension et la généralisation de l'offre, Netflix a une annonce surprenante à faire : le rachat de Night School Studio. Oui, l'équipe basée en Californie derrière OXENFREE, bientôt OXENFREE II: Lost Signals, Afterparty et l'intéressant jeu mobile Mr. Robot:1.51exfiltrati0n va désormais œuvrer pour le géant du divertissement, pour développer des jeux qui devraient donc être pensés pour Netflix ou autour de Netflix. Voici ce qu'en dit le cofondateur Sean Krankel sur le site officiel de l'entreprise :

À partir d'aujourd'hui, Night School Studio rejoint l'équipe Netflix. Au cours des derniers mois, nous avons eu d'innombrables discussions réfléchies sur nos visions respectives de l'endroit où nous voyons les jeux, la narration et notre opportunité collective d'avoir un impact positif quelque part au milieu de tout cela. Night School veut étendre ses aspirations narratives et de design à travers des jeux distinctifs et originaux qui ont du cœur. Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos expériences dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient une association si naturel. C'était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement. Bien sûr, c'est un honneur surréaliste d'être le premier studio de jeux à rejoindre Netflix ! Non seulement nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons, comme nous aimons le faire, mais nous obtenons une place au premier rang sur la plus grande plateforme de divertissement au monde. L'équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative. Nous continuerons à faire OXENFREE II. Nous continuerons à concocter de nouveaux mondes de jeu. Pour l'instant, il y a un kaléidoscope de papillons dans les estomacs collectifs de notre équipe. (Apparemment, c'est ce que vous appelez un groupe de papillons ?) Parce que nous croyons vraiment que nous avons une chance d'avoir un impact positif sur la façon dont les gens découvrent, jouent et partagent des jeux narratifs les uns avec les autres. ALLONS-Y.

Ce premier rachat de studio en entraînera-t-il d'autres ? Netflix va-t-il lui-même devenir le véritable « Netflix du jeu vidéo » que tout le monde cherche depuis des années ? Affaire à suivre !

