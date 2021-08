Oxenfree II: Lost Signals, le jeu d'aventure indé de Night School Studio annoncé sur PS5 et PS4

Au printemps dernier, lors du Nintendo Indie World, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir Oxenfree II: Lost Signals, une suite à Oxenfree toujours développée par Night School Studio et alors attendue uniquement sur Switch et PC. Un simple teaser de moins d'une minute avait alors été diffusé, le même qui vient d'être remis en ligne pour accompagner l'annonce de versions PS5 et PS4 !

Au moins, cette fois l'annonce est accompagnée par un article sur le PlayStation Blog, dans lequel le Lead Writer & Game Director Adam Hines donnent de plus amples détails sur cette aventure à l'ambiance bien singulière. Entre un résumé du premier jeu, une présentation de l'héroïne Riley et de la ville de Camena, il y a de quoi faire et en plus quelques visuels inédits sont partagés. Un peu de teasing est aussi effectué au passage, évoquant la « vieille ville minière Garland » (y a-t-il le chaos là-bas ?) et des mécaniques liées au voyage dans le temps. Bref, vivement d'en savoir plus.

Dans toutes les villes, on raconte ce genre d’histoire. Des personnes qui s’approchent d’un camp et disparaissent mystérieusement. Un pont dégageant toujours une atmosphère glaciale, même en plein été. Des bois connus pour abriter un fou dangereux. À Camena, une communauté du nord de l’Oregon, cette histoire concerne un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale et un cortège d’esprits errants terrifiants. Bonjour ! Je suis Adam, cofondateur de Night School Studio et principal auteur du jeu Oxenfree. Je suis également l’un des co-auteurs du titre Oxenfree II: Lost Signals, dont je suis ravi d’annoncer enfin l’arrivée sur PlayStation 4 et PlayStation 5, à la demande des fans. Je suis heureux de pouvoir vous révéler quelques détails sur le nouvel opus de la saga Oxenfree, un univers effrayant où se mêlent des apparitions étranges, des triangles volants et des femmes arborant de curieuses coiffures. Dans l’épisode précédent... Dans Oxenfree(2016), une lycéenne nommée Alex, son demi-frère Jonas et quelques amis découvrent à leurs dépens que la légende urbaine de Camena est vraie. Alors qu’ils prévoient de fêter la fin de l’année scolaire en passant la nuit sur Edwards Island, une ancienne base militaire devenue un lieu très prisé des touristes, ils « captent » accidentellement un signal fantomatique ouvrant une brèche vers une autre dimension. Cette brèche permet à des fantômes avides de vengeance de s’immiscer dans notre réalité, bien décidés à s’emparer des vies des adolescents. Coincée au large et sans possibilité d’appeler à l’aide, Alex se voit contrainte de repousser les fantômes, de découvrir la véritable histoire de cette mystérieuse île et de faire la paix avec elle-même pour la mort de son frère, Michael, survenue un an plus tôt. Une histoire qui se termine bien, semble-t-il ? MAIS... Il s’avère que l’histoire ne s’arrête pas là... Qui est Riley ? Dans Oxenfree II: Lost Signals, vous incarnez Riley Poverly. Si vous avez vu notre bande-annonce, notez qu’il s’agit de la personne munie d’une lampe de poche, qui porte une veste jaune flashy et court frénétiquement. Dans Oxenfree, nos protagonistes venaient tout juste de terminer le lycée. Ils entraient ainsi dans cette période charnière de la vie, au cours de laquelle chacun s’interroge sur la personne qu’il souhaite devenir. Cette période est bien révolue pour Riley, désormais en proie aux répercussions de la post-adolescence. A-t-elle fait les bons choix ? Est-elle devenue la personne qu’elle voulait vraiment être ? D’un père vétéran de guerre et d’une mère absente, Riley est née et a été élevée à Camena. Dès qu’elle en a eu l’occasion, elle a quitté son lieu de naissance, voguant de ville en ville et enchaînant les petits boulots pour tenter d’échapper à son passé. Aujourd’hui, après un changement de vie récent, elle revient dans sa ville natale, où elle accepte un poste de chercheuse junior spécialisée dans l’environnement.

Camena, terre de mystères Ces derniers mois ont été particulièrement étranges pour Camena. Des ondes électromagnétiques de provenance mystérieuse ont perturbé les équipements électriques et radio de cette petite ville côtière. Des téléviseurs se sont allumés et éteints tout seuls. Des avions ont perdu leur couverture radar. Certains postes n’ont pas pu transmettre leurs signaux en raison de parasites. Un groupe de recherche d’une école voisine a été diligenté pour étudier ce phénomène et localiser la source des interférences. En tant qu’assistante de recherche fraîchement recrutée, Riley est chargée du travail de terrain, consistant à positionner des émetteurs radio dans les zones indiquées et à communiquer les données collectées par ces émetteurs. Simple, non ? Oui, mais jusqu’à ce que la situation devienne... bizarre. Restez à l’écoute Dans Oxenfree II, vous utiliserez en grande partie les mêmes outils que dans Oxenfree premier du nom, un jeu narratif articulé autour d’un système de conversation sophistiqué et d’une radio pouvant capter des signaux surnaturels. J’aimerais pouvoir vous en dire plus sur l’histoire, les personnages et les antagonistes du jeu, et sur ce qui vous attend si vous visitez la vieille ville minière de Garland... Je voudrais aussi vous présenter les étranges mécaniques de voyage dans le temps du jeu et autres Déchirements temporels, mais mes collègues sont en train de m’arracher le clavier des mains. Merci d’avoir lu !

Sean Krankel, cofondateur et directeur de studio chez Night School Studio a également déclaré ceci dans un communiqué :

Le lancement d'Oxenfree II sur PlayStation est une union parfaite. Maintenant, encore plus de joueurs peuvent explorer le monde magnifiquement étrange et sinistre que notre équipe est en train de créer. Avec Oxenfree II: Lost Signals, nous voulons que les joueurs se forgent leur propre histoire dans un nouveau lieu effrayant. Nous sommes en train de créer une aventure qui s'appuie sur la narration époustouflante et basée sur les choix du jeu original, tout en introduisant un nouveau casting et une série de dangereux mystères que les joueurs devront élucider.

Oxenfree II: Lost Signals sortira en 2022 sur les consoles PlayStation.