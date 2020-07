Epic Games Store : Torchlight II gratuit cette semaine, un dungeon crawler et un jeu d'aventure dans l'espace offerts ensuite

Pas moins de trois jeux étaient téléchargeables gratuitement ces derniers jours sur l'Epic Games Store. Du 16 au 23 juillet, la boutique en ligne ralentit le rythme en proposant seulement une expérience, néanmoins très intéressante : le hack'n slash Torchlight II de Perfect World Entertainment.

Voici comment il est décrit sur l'Epic Games Store :

PERSONNAGES

Avec quatre classes parmi lesquelles choisir, vous avez une grande variété de styles de jeu à portée de mains. Chaque classe peut être jouée en tant qu'homme ou femme, avec des caractéristiques esthétiques personnalisées pour démarquer votre héros.

MULTIJOUEUR

Jouez en coop avec vos amis gratuitement via LAN ou internet. Notre service de liaison vous permet de vous connecter et de jouer avec des gens tout autour du monde.

MONDE OUVERT

Explorez le vaste monde et les multiples villes de Vilderan. Combattez sous la pluie ou la neige, de jour comme de nuit. La randomisation des niveaux assure des configurations, sentiers, butins, et monstres différents à chaque fois que vous jouez.

NEW GAME PLUS

Dans New Game Plus, le jeu n'est pas terminé jusqu'à ce que vous en décidiez ainsi. Une fois la campagne principale de Torchlight II terminée, vous pouvez recommencer avec le même personnage pour un défi encore plus grand. Vous garderez toutes les compétences, l'or, et l'équipement que vous avez si durement acquis !

ANIMAUX DE COMPAGNIE ET PÊCHE

Ces mécaniques populaires font leur retour dans une forme améliorée dans Torchlight II. Plus de choix, de meilleurs effets, et votre animal de compagnie ira toujours vendre votre butin à la ville pour vous.

SUPPORT DES MODS

Utilisez GUTS, l'éditeur Torchlight II, pour créer et partager votre travail avec le monde entier !