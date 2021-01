Star Wars Battlefront II : près de 20 millions de joueurs ont récupéré le jeu sur l'Epic Games Store

Chaque semaine, l'Epic Games Store propose de télécharger gratuitement un ou plusieurs jeux, un bon moyen de découvrir des titres sans se ruiner. Et quelques fois, les jeux attirent un grand nombre de joueurs, même s'il est bien difficile de connaître les chiffres. Heureusement, Electronic Arts est bavard.

L'éditeur vient en effet d'annoncer que Star Wars Battlefront II a été récupéré par plus de 19 millions de joueurs, lorsqu'il était offert entre le 14 et le 21 janvier dernier. Le studio remercie tous les joueurs, alors même que le titre n'accueillera plus de contenu additionnel à l'avenir, mais cela montre que la franchise est toujours ultra populaire. À titre d'exemple, Remnant: From the Ashes avait été récupéré par 10 millions de joueurs, tandis qu'A Total War Saga: Troy, offert 24h après son lancement, avait attiré 7,5 millions de curieux.

Actuellement, c'est Galactic Civilizations III qui est offert sur l'EGS, vous avez jusqu'à jeudi pour le récupérer. Les fans de Star Wars peuvent quant à eux retrouver Le Manuel du Jedi à 17,95 € sur Amazon.