INSOLITE sur Star Wars Battlefront II : un mod permet de faire combattre les personnages d'Among Us et de Fall Guys

Les deux jeux multijoueurs les plus célèbres du moment, à savoir Fall Guys: Ultimate Knockout et Among Us, n’avaient pas encore eu réellement l’occasion de se tenir tête sur le champ de bataille. C’est désormais faisable puisqu’un mod sur Star Wars Battlefront II permet aux bonshommes de gelée et aux équipiers d’Among Us de s’affronter dans des batailles intergalactiques.

Conçu par TigerVenom22 et ToastedShoes, le fameux mod remplace donc les Rebelles par les bonshommes de Fall Guys et les armées de l’Empire par les équipiers d’Among Us. À la base, ce mod était destiné uniquement pour le YouTubeur ToastedShoes puisque ce dernier a publié une vidéo en octobre dernier. Cette dernière montrait les personnages des deux titres se crêper le chignon sur le FPS d’Electronic Arts. Le mod est désormais disponible pour tous. Notez également que vous devrez télécharger le mod Fall Guys Hero Overhaul si vous souhaitez profiter pleinement des batailles intergalactiques qui vous attendent !

Star Wars Battlefront II est disponible sur Gamesplanet pour 23,74 €.

