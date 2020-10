INSOLITE sur Among Us : la députée étasunienne Alexandria Ocasio-Cortez s'essaye au jeu sur Twitch et déchaîne les passions

Si vous ne connaissez pas encore Alexandria Ocasio-Cortez, vous devriez vous intéresser à elle, car elle risque d'être une figure importante du paysage politique étasunien pour les années à venir. La jeune députée démocrate, militante pour Barack Obama en 2008 et 2012, et Bernie Sanders en 2016, s'est fait remarquer pour sa vision populaire des problématiques de la jeunesse, qui lui ont permis d'atteindre le poste qu'elle occupe aujourd'hui en 2018, à seulement 28 ans.

highlights from the @AOC among us stream - my love for this woman knows no bounds ???? https://t.co/aZErKVAlVw pic.twitter.com/OCa06KMuob — lindsay (@levlinds) October 21, 2020

AOC, pour les intimes, est logiquement un élément important de la campagne de Joe Biden face à Donald Trump cette année, et entre deux initiatives pour soutenir le candidat, elle s'est laissée aller à une partie de jeux vidéo qui risque de rester dans les mémoires. Elle a en effet organisé une session d'Among Us, le jeu multijoueur où des imposteurs doivent éliminer des astronautes chargés de réparer un vaisseau sans se faire démasquer, qui fait fureur depuis quelques mois malgré sa sortie en 2018. Le but ? Sensibiliser le jeune public américain au vote qui se profile aux États-Unis, et promouvoir sa plateforme iwillvote. Elle a ainsi ouvert sa chaîne Twitch et fait appel à des références de la plateforme comme Pokimane, HasanAbi et DisguisedToast, ainsi qu'à la représentante du Parti Démocrate du Minnesota Ilhan Omar, pour découvrir le titre lors d'une session qui a rassemblé jusqu'à 420 000 spectateurs en simultané, un chiffre énorme pour une débutante, même avec cette popularité.

Sur le fond, rien de transcendant, mais il y avait largement de quoi s'amuser de la naïveté d'Alexandria Ocasio-Cortez face aux mécaniques d'Among Us. La politicienne s'est par exemple retrouvée en tant qu'impostrice dès sa première partie, pas idéal pour se défendre lors des sessions vocales visant à expulser un joueur suspect, ni même pour découvrir les us et stratégies pour tuer en toute discrétion. La communauté a visiblement pris beaucoup de plaisir à regarder cette néophyte s'épanouir loin des problématiques des USA qu'elle gère quotidiennement, mentir pour se défendre, clasher tous les imposteurs suspects, ou tout simplement rigoler avec ses camarades. Cela ne l'a pas empêché de parler sécurité sociale avec un streameur anglais, et surtout d'encourager les spectateurs étasuniens à voter pour leur futur président.

AOC talks healthcare with @Hbomberguy, who is from the UK, where healthcare is free. pic.twitter.com/3wMUZXpuF7 — Brennan Murphy (@brenonade) October 21, 2020

UPDATE: AOC gets Imposter in her first time playing Among Us on Twitch. She gets voted out by everyone except Ilhan Omar. AOC says “She’s my ride or die!” pic.twitter.com/afOaBl7bGV — Def Noodles (@defnoodles) October 21, 2020

Si l'envie vous prend de revoir les 3h30 d'AOC sur Among Us, le replay est disponible sur Twitch.

Lire aussi : Among Us 2 : annoncée le mois dernier, la suite est déjà annulée