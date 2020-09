Among Us 2 : annoncée le mois dernier, la suite est déjà annulée

Le mois dernier, Innersloth annonçait Among Us 2, une suite qui comptait proposer davantage de fonctionnalités pour une expérience plus complète et qualitative, mais à la surprise générale, le premier volet, sorti en 2018 déjà, a rencontré depuis un énorme succès, détrônant Fall Guys sur Twitch et Steam, après que plusieurs streameurs très populaires aient aidé à faire connaître le jeu.

Pour Innersloth, l'affaire était donc compliquée, mais finalement, le studio a décidé d'annuler Among Us 2, pour se concentrer sur le premier opus, comme il l'explique dans un communiqué partagé sur Steam :

La principale raison pour laquelle nous visions une suite est que la base du code d'Among Us 1 est tellement obsolète qu'elle n'est pas conçue pour prendre en charge l'ajout de tant de nouveau contenu. Cependant, voir combien de personnes profitent de Among Us 1 nous donne vraiment envie de pouvoir soutenir le jeu et de l'amener au niveau supérieur. Nous avons décidé d'annuler Among Us 2 et de nous concentrer à la place sur l'amélioration d'Among Us 1. Tout le contenu que nous avions prévu pour Among Us 2 ira plutôt dans Among Us 1. C'est probablement le choix le plus difficile, car cela signifie aller profondément dans le code de base du jeu et en retravailler plusieurs parties de celui-ci. Nous avons beaucoup de choses à planifier et nous sommes ravis de proposer du nouveau contenu à tout le monde alors que vous continuez à vous amuser !

Among Us 2 ne verra donc pas le jour, le studio préférant implémenter les nouvelles fonctionnalités dans le premier, mais la tâche ne sera visiblement pas simple. Cependant, des mises à jour sont déjà prévues afin d'améliorer les serveurs, rajouter un réglage pour les daltoniens, implémenter un système d'amis et surtout introduire un nouveau niveau. Innersloth avoue qu'il a un tas d'idées en tête, mais il doit faire des priorités, l'aventure d'Among Us est loin d'être terminée.

Si vous n'avez jamais entendu parler du jeu, eh bien il reprend les codes du Loup-Garou de Thiercelieux, avec un équipage d'un vaisseau spatial qui doit découvrir lequel d'entre eux a saboté l'installation.