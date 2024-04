The Wolf Among Us 2 : Telltale reparle enfin du jeu, c'est rassurant ?

Bien connu pour la saga de jeux épisodiques The Walking Dead, Telltale Games a un tas d'autres franchises dans son catalogue, dont The Wolf Among Us. Un second volet était en développement avant sa fermeture, il a été ressuscité en 2019, mais le titre a été repoussé et se fait toujours attendre.

Telltale Games avait prévenu, The Wolf Among Us 2 ne sortira pas avant au moins cette année, mais le studio prend cette semaine la parole pour évoquer l'avancée du développement, rassurant au passage les joueurs :

Nous sommes restés silencieux parce que nous étions tête baissée, concentrés sur la promesse de The Wolf Among Us 2. Bien que nous ne puissions pas encore vous proposer de mise à jour majeure, voici un petit quelque chose pour vous : des images de la version actuelle, en cours de développement. Le travail continue. Le gang de Fableville sera de retour. Merci d'être des fans.

Vous l'aurez compris, il faudra encore patienter avant de retrouver Bigby Wolf, mais nous avons quand même droit à quelques images du jeu. Aux dernières nouvelles, The Wolf Among Us 2 était attendu sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à une date encore inconnue. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier The Wolf Among Us à partir de 6,30 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.