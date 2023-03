The Wolf Among Us 2 : la suite attendue repoussée à après 2023, Telltale s'explique

Décidément, la suite de The Wolf Among Us 2 accouchera dans la douleur. Le projet annulé à la fermeture de Telltale Games et relancé en même temps que le studio en 2019 paraissait être sur de bons rails suite à une bande-annonce dévoilée en début d'année dernière, confirmant une sortie en 2023 sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2.



Finalement, il faudra être encore plus patient, car Telltale Games annonce aujourd'hui que The Wolf Among Us 2 n'arrivera pas avant 2024 au plus tôt, via un message sur les réseaux sociaux. Le directeur Jamie Ottilie a ajouté chez IGN qu'il voulait proposer un jeu à la hauteur des attentes des fans sans pousser ses équipes au crunch, et que le passage de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5 avait un peu rallongé la durée du développement.

...une mise à jour importante pour The Wolf Among Us 2. Nous avons pris la décision difficile de retarder The Wolf Among Us 2 à après 2023. Nous savons, c’est frustrant à entendre. Nous avons commencé à travailler dessus en 2020 et nous sommes toujours déterminés à raconter l’histoire en cours de Bigby et du reste du gang de Fabletown. Cependant, cela va prendre plus de temps. Aussi déçu que vous entendiez cela, nous nous sentons encore plus mal d’avoir à le dire. Mais le travail continue. Nous nous engageons à fournir la suite que les fans méritent et à faire ce qui est bon pour le jeu tout en protégeant la santé de notre équipe. Nous apprécions votre patience et votre compréhension. —L’équipe Telltale

Le studio a en tout cas un autre projet à boucler pour cette année : The Expanse: A Telltale Series, prévu pour l'été.