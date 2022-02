The Wolf Among Us 2 définitivement de retour avec un beau trailer et une année de sortie

Annulé lors de la fermeture de Telltale Games puis ressuscité avec le soutien de AdHoc Studio suite à la réouverture, The Wolf Among Us 2: A Telltale Series est toujours très attendu par les fans du premier jeu narratif. Et ils ont enfin du grain à moudre grâce à une présentation du jeu organisée avec Geoff Keighley.

Le projet est donc créé à moitié par des anciens de Telltale, sur l'Unreal Engine. Il nous emmènera à New York 6 mois après la fin de la première saison, alors que Bigby mène une nouvelle enquête par temps neigeux. Darren Gladstone en dit plus à ce sujet sur le PlayStation Blog, mais vous pouvez aussi écouter les interviews des développeurs par Geoff Keighley pour en apprendre davantage.

Je n’arrive pas à croire que j’ai la chance de pouvoir écrire ces mots : Telltale est de retour et nous apportons The Wolf Among Us 2 dans nos valises (et The Expanse : A Telltale Series) !

Aujourd’hui, nous dévoilons notre première bande-annonce officielle pour la saison deux tant attendue de notre série. The Wolf Among Us. Prenez le temps de regarder la vidéo. Nous vous attendons.

Cela fait [regarde le calendrier] huit ans depuis la sortie de la série originale. Alors, je comprendrais que vous ayez besoin qu’on vous rafraichisse la mémoire. Voici de quoi il retourne :

Les contes de fées sont vrais et leurs personnages vivent côte à côte avec les citoyens de New York City. Les pizzas new-yorkaises attirent tout le monde, bien entendu. Mais je digresse.

Les personnages de ces fables doivent se fondre dans la masse et, eh bien, vivre avec nous. Qu’en est-il du Grand Méchant Loup (Big Bad Wolf / Bigby) ? Il est shérif et maintient l’ordre. Blanche Neige l’aide dans sa tâche – et de nombreux personnages célèbres cherchent simplement à s’en sortir.

Cette nouvelle bande-annonce vous donne un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous pourrez vous dégourdir les jambes hors de Fabletown et visiter la Grosse Pomme dans l’hiver 1980. Eh oui, cette nouvelle saison se déroule six mois après les événements de la saison un. Vous incarnez Bigby et devez résoudre une affaire qui sort de l’ordinaire, et il vous faudra choisir qui aider. Enfin, nous n’allons pas vous dévoiler toute l’histoire maintenant.

La moitié de notre équipe est composée d’anciens employés de Telltale et nous avons beaucoup travaillé depuis que nous avons annoncé la renaissance de Telltale il y a deux ans.

Nous avons beaucoup travaillé en coulisse, pas seulement pour reconstruire notre studio, mais pour repenser notre façon de mener notre barque. Comment rendre l’entreprise durable ? Comment rendre cette tâche plus aisée ?

INDICE : Prévoir le scénario des saisons à l’avance et utiliser un nouveau moteur (Unreal) – entre autres choses.

La route est encore longue avant la sortie du jeu en 2023, mais nous comptons bien maintenir le cap et prendre le temps nécessaire pour peaufiner notre jeu. Si vous voulez suivre nos avancées, venez nous voir sur nos réseaux sociaux !

Une dernière chose très importante, un message que nous vous adressons : merci de nous avoir donné cette chance de revenir et de travailler sur les jeux que nous aimons.