TGA 2021 : The Expanse: A Telltale Series, surprise, un jeu narratif adapté de la série Amazon Prime Video annoncé

Depuis l'annonce de sa réouverture en août 2019, Telltale Games s'est surtout contenté de ressortir des expériences passées indisponibles ou d'en remastériser légèrement certaines. Son seul projet original sur le feu était The Wolf Among Us 2, qui tarde à remontrer le bout de sa queue.



Un second vient d'être dévoilé à l'occasion des Game Awards et il risque de surprendre : The Expanse: A Telltale Series. Il s'agira bien d'une adaptation de la série de science-fiction à succès initiée par Syfy et récupérée par Amazon Prime Video en 2019. Et elle sera principalement développée non pas par Telltale, mais par Deck Nine Games, à qui nous devons les derniers Life is Strange. Nous y vivrons une histoire entièrement originale autour de Camina Drummer, et l'actrice Cara Gee sera de retour pour la doubler.

Dans un futur proche, aux abords de la ceinture d'astéroïdes, une mutinerie sanglante se déchaîne sur l'Artémis. Vous incarnez XO Camina Drummer, et vos choix déterminent le sort du navire. Que ferez-vous de la vérité, Bosmang ?

Aucune information supplémentaire n'est disponible sur le projet, que ce soit sa période de sortie ou ses consoles d'accueil. Mais nous en aurons peut-être bientôt davantage, car Telltale prévoit de parler de son fonctionnement, son nouveau moteur et ses ambitions dans le prochain Game Informer, et promet « autre chose que nous pourrons mordre à pleines dents au début de l'année prochaine ». Enfin des nouvelles de The Wolf Among Us 2 ?