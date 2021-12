TGA 2021 : Cuphead, le DLC The Delicious Last Course enfin daté, mais il va encore falloir se montrer très patient

À force, nous n'y croyions presque plus, et pourtant, Cuphead: The Delicious Last Course a enfin donné de ses nouvelles. Mieux que ça, il a finalement été daté à l'occasion des Game Awards 2021, un vrai petit miracle pour ce DLC annoncé uniquement sur Xbox One et PC à l'E3 2018 ! Du gameplay avait été montré l'année suivante alors que la version Switch était sortie, puis les reports se sont succédé, attendu en 2020 puis en 2021... Il était évident que Studio MDHR n'allait pas le lancer cette année au final, à moins d'une belle surprise, et c'est donc l'an prochain que nous pourrons enfin découvrir ce contenu.

La cérémonie de remise de prix a donc été l'occasion d'apprécier une performance musicale sur scène, à revoir ci-dessous, aux bons airs de cabaret des années folles, qui a introduit la bande-annonce de The Delicious Last Course, désormais daté au 30 juin 2022 sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam et GOG). Vous noterez tout le travail effectué pour cette vidéo utilisant des poupées et animations en stop motion. Nous pourrons y incarner Ms. Chalice en plus de Cuphead et Mugman sur l'île d'Inkwell, avec comme objectif d'aider le chef Saltbaker. À noter que Ms. Chalice sera également jouable dans le jeu d'origine une fois obtenue, elle qui disposera de compétences lui étant propres. De nouvelles armes et charmes pourront de plus être récupérés pour nous aider à venir à bout des boss et défis inédits qui nous attendent.

« Nous sommes ravis de partager enfin une date de sortie pour The Delicious Last Course avec nos fans », a déclaré Chad Moldenhauer, codirecteur du Studio MDHR. « Comme pour beaucoup de nos collègues développeurs, créer des jeux en ces temps uniques a apporté une multitude de défis, et nous sommes très reconnaissants à notre communauté Cuphead pour sa patience et son enthousiasme alors que nous nous efforçons de faire de The Delicious Last Course une véritable image de ce que le studio peut produire en termes d'art, de design et d'animation. » « Tout le monde a vraiment perfectionné son art au cours du développement », ajoute Maja Moldenhauer, directrice de l'exploitation du Studio MDHR. « Nous sommes si fiers de notre équipe talentueuse et du soin méticuleux qu'elle apporte à chaque élément de cette extension. Il y a des phases individuelles de boss dans The Delicious Last Course qui contiennent plus de frames d'animation que des boss entiers dans le Cuphead original, et nous pensons que les fans et les nouveaux arrivants apprécieront vraiment la profondeur et les détails affichés ! »

Si vous souhaitez vous procurer Cuphead d'ici là, il est vendu 19,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : Cuphead : Cabrioles et autres curiosités, la bande dessinée à l'ancienne éditée en français par Pix'n Love