TGA 2021 : The King of Fighters XV, le petit nouveau Krohnen annoncé au roster, une 2e bêta ouverte annoncée

Si comme nous vous vous demandiez pourquoi nous n'avions pas eu d'annonce concernant The King of Fighters XV ce jeudi, c'est bien parce que le jeu de SNK a fait une petite apparition lors du pré-show des Game Awards 2021. Et nous avons eu droit à deux surprises pour le prix d'un !

Pour commencer, un nouveau personnage a été dévoilé, se nommant Krohnen. Il reste encore nimbé de mystères, mais fera partie d'une deuxième bêta ouverte qui va se tenir sur PS4 et PS5, à l'instar de celle du mois dernier qui avait introduit Dolores. Huit personnages seront jouables à cette occasion, à savoir Meitenkun, Isla, Antonov, K', Ryo Sakazaki, Terry Bogard, Blue Mary et donc Krohnen. Quant aux dates, elle aura lieu du 18 décembre à 4h00 au 20 décembre à 15h59.

Pour rappel, KOF XV sortira le 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

