The King of Fighters XV date l'arrivée de Najd et annonce le retour de Duo Lon, la sortie de KOF XIII Global Match également fixée

L'EVO 2023 est un rendez-vous incontournable des amateurs de jeux de combat et SNK n'a évidemment pas manqué l'occasion pour y effectuer quelques annonces assez convenues, mais qui devraient tout de même ravir les joueurs. Pour commencer, c'est The King of Fighters XV qui a eu droit à une bande-annonce dédiée aux prochains combattants qui débarqueront dans le cadre du Fighter Pass de la Saison 2.

Nous avions déjà pu découvrir le trailer de gameplay de Najd le mois dernier et il ne manquait plus que sa date de sortie, qui vient donc d'être logiquement fixée à la semaine prochaine. C'est ce mardi 8 août qu'elle fera donc son arrivée et pourra être achetée. Mais ce n'est pas tout, car nous connaissons désormais l'identité du personnage qui lui succédera cet automne. C'est donc Duo Lon, apparu dans The King of Fighters 2003 et revenu ensuite seulement dans les épisodes XI, XII et XIII qui fera son retour, cette fois doublé par Keisuke Kōmoto. Pour son gameplay, il faudra toutefois repasser. La roadmap évoque également des « Specific Character Refinements », l'actuel roster sera donc également être actualisé avec sa venue. Un ultime ajout est sinon toujours prévu pour l'hiver et sa silhouette laisse penser qu'il s'agira d'une combattante. La fin de la vidéo rappelle également que le cross-play a été ajouté. KOF XV peut toujours être acheté sur Amazon si vous ne l'avez pas encore dans votre collection.

L'autre jeu de la licence qui a redonné de ses nouvelles n'est autre que KOF XIII Global Match, annoncé au cours de l'EVO Japan début avril sur PS4 et Switch, et qui s'offre une deuxième bande-annonce teaser. La vidéo met en avant l'ajout du rollback netcode pour le jeu en ligne, qui sera amélioré, mais est surtout là pour dévoiler sa date de sortie, fixée au 16 novembre 2023 ! Une Deluxe Edition sera alors commercialisée au format numérique, avec un pack Premium Perks permettant d'obtenir la bande-son et un artbook dématérialisés.

Sinon, sachez que le rollback netcode pour Samurai Shodown est désormais prévu pour septembre sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC après avoir été repoussé.

Lire aussi : Fatal Fury: City of the Wolves, un nom et de premiers aperçus in-game de Rock Howard et Terry Bogard en vidéo pour le nouveau Garou