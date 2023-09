The King of Fighters XV : l'assassin chinois Duo Lon date son arrivée, de la concurrence en vue pour Street Fighter 6

En attendant d'en voir plus de Fatal Fury: City of the Wolves, le prochain gros jeu de baston de SNK qui a montré son rendu in-game lors de l'EVO 2023, c'est son The King of Fighters XV qui refait à nouveau parler de lui avec le Fighter Pass de la Saison 2. Lors de l'évènement e-sportif, Najd avait alors été datée et nous avions appris que le prochain sur la liste des DLC serait Duo Lon, prévu pour cet automne. Au Japon, le mois de septembre en fait partie et c'est donc dès ce mois-ci que les joueurs vont avoir de la nouveauté à se mettre sous la dent.

La bande-annonce de gameplay de Duo Lon a donc été mise en ligne et date son arrivée à la semaine prochaine. C'est le mardi 12 septembre que cet assassin chinois du clan Hizoku viendra mettre ses talents à notre service, lui qui utilise des pouvoirs de nécromancie et des techniques de pugiliste proches du style serpent pratiqué dans le kung-fu pour apporter la mort à ses adversaires. Il faut croire que les studios se sont donné le mot, puisque la vipère A.K.I. de Street Fighter 6 est aussi attendu ce mois-ci, venant elle aussi de l'Empire du Milieu et utilisant ce même style.

The King of Fighters XV est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, et PC. Vous pouvez obtenir son édition de base à partir de 27,99 € sur Amazon.