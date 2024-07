The King of Fighters XV : deux combattantes qui font la paire prochainement de retour

SNK n'a pas encore dit son dernier mot au sujet de The King of Fighters XV. Après les six personnages du Fighter Pass de la Saison 2 sortis l'an dernier, dont Duo Lon en septembre puis l'adorable championne de sumo Hinako Shijo le 14 novembre, l'éditeur avait tout simplement ajouté une nouvelle mécanique de jeu le 30 janvier dernier, baptisée Advance Strike, qui favorise un style de jeu plus offensif. Vous pouvez retrouver les images et vidéos associées en page suivante si vous les aviez ratées. Il y a quelques jours, il était revenu à la charge en teasant une annonce de personnage prévue pour l'EVO 2024, comme d'habitude à l'aide d'une silhouette. Enfin, plutôt deux et les fans n'ont pas mis bien longtemps avant de deviner leur identité.

The King of Fighters XV va donc avoir droit à deux combattantes en DLC qui sortiront au mois de décembre 2024. Il s'agit de Vice et Mature, les deux servantes d'Orochi faisant partie du Hakkesshu et qui étaient jouables dans KOF XIV. Elles vont donc faire leur retour, avec des apparences actualisées dont les tenues sont toujours assorties. Il faudra toutefois attendre avant de découvrir leurs modèles in-game et surtout savoir si l'éditeur compte les faire payer ou les proposer gracieusement à la communauté.

Si vous ne possédez pas encore The King of Fighters XV, l'Omega Edition est toujours vendue sur Amazon au prix de 39,43 €.