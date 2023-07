The King of Fighters XV : Najd sort de l'ombre dans sa bande-annonce de gameplay

La roadmap des ajouts de personnages jouables dans The King of Fighters XV est connue de longue date puisque c'est en janvier dernier que le Fighter Pass de la Saison 2 était présenté. Depuis, il y a tout de même eu une surprise sous la forme de l'ajout gratuit pour tous les joueurs de Goenitz tout récemment. Si les deux personnages prévus à l'automne et au cours de l'hiver 2023 restent encore à découvrir, nous savions donc avec certitude que Najd ferait son retour après Sylvie Paula Paula. Pas encore de date à se mettre sous la dent, mais SNK partage déjà sa bande-annonce de gameplay et quelques visuels, cela ne devrait donc pas tarder.

Toujours doublée par Ayaka Fukuhara (qui est aussi la voix de Manon dans Street Fighter 6), Najd va donc faire son retour, elle qui avait également été introduite en DLC dans The King of Fighters XIV. Cette combattante saoudienne créée durant un concours par Mashael Al-Barrak est capable de manipuler les ombres et peut soulever n'importe qui en faisant abstraction de sa masse. Elle bénéficie d'un nouveau thème en plus d'une actualisation de ses capacités depuis sa précédente apparition. Un stage inédit est également introduit, qui semble être inspiré de Boulevard Riyadh City.

Par ailleurs, les joueurs se déplaçant à l'EVO 2023 de Las Vegas du 4 au 6 août pourront la prendre en mains sur place. L'évènement est généralement le théâtre d'annonces en tout genre, nous devrions donc découvrir sa date de sortie à l'occasion et sans doute ce qui nous attend ensuite.

Si vous souhaitez acheter KOF XV, il est vendu sur Amazon à partir de 29,99 €.